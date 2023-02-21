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Teknoloji-Bilişim
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Otomobil anahtarları tarihe karışıyor! iPhone’lar kapı açıp motoru çalıştıracak

2023-02-21 19:14:05
Otomobil anahtarları tarihe karışıyor! iPhone’lar kapı açıp motoru çalıştıracak

Apple, araç anahtarlarının yerini alan özelliği genişletmek için yeni bir adım attı. "Car Keys Tests" adlı uygulama, otomobil üreticilerinin Apple'ın Araba Anahtarı özelliğiyle entegrasyonu test etmelerine olanak sağlıyor. NFC yardımıyla çalışan uygulama, aracın kilidini açmanın yanı sıra motoru çalıştırmak ve anahtarı başka kişilerle paylaşmak için de kullanılabiliyor. Bu özellik sayesinde, otomobilin sahibinin yakınları da anahtara gerek duymadan aracı kullanabiliyor.

#1
Foto - Otomobil anahtarları tarihe karışıyor! iPhone’lar kapı açıp motoru çalıştıracak

Apple, 'Car Keys Tests' otomobil anahtarı uygulamasını App Store üzerinde kullanıma sınırlı bir şekilde sunmaya başladı.

#2
Foto - Otomobil anahtarları tarihe karışıyor! iPhone’lar kapı açıp motoru çalıştıracak

Apple’ın otomobil anahtarı yerine geçen özelliği, ilk olarak Temmuz 2020’de duyurulmuştu. Cüzdan uygulaması kullanılarak araçların kilidini açma özelliğinin kullanılabilirliği ise oldukça sınırlı olarak kalmıştı.

#3
Foto - Otomobil anahtarları tarihe karışıyor! iPhone’lar kapı açıp motoru çalıştıracak

Şimdiye kadar sadece BMW, Hyundai ve Kia markalı bazı otomobillerde kullanılabilen bu özelliğin kapsamı genişliyor

#4
Foto - Otomobil anahtarları tarihe karışıyor! iPhone’lar kapı açıp motoru çalıştıracak

Apple, otomobil anahtarı uygulamasının çalışmalarını genişletmek adına çalışmalara başlamış gibi görünüyor.

#5
Foto - Otomobil anahtarları tarihe karışıyor! iPhone’lar kapı açıp motoru çalıştıracak

Şirket bu kapsamda yeni bir ‘Car Keys Tests’ uygulamasını App Store üzerinde kullanıma sunmaya başladı.

#6
Foto - Otomobil anahtarları tarihe karışıyor! iPhone’lar kapı açıp motoru çalıştıracak

Gelen bilgilere göre yeni Car Key Tests uygulaması yakın zamadan App Store’a eklenmiş durumda. Uygulama şu anda Apple’ın geliştirici hesabı altında dağıtılıyor, ancak şu anda liste dışı olduğunu da belirtmekte fayda var. Bu da kullanıcıların uygulamaya App Store araması veya Apple’ın hesap sayfası aracılığıyla ulaşamayacağı anlamına geliyor.

#7
Foto - Otomobil anahtarları tarihe karışıyor! iPhone’lar kapı açıp motoru çalıştıracak

Uygulamaya şu anda yalnızca doğrudan bir bağlantı aracılığıyla erişilebiliyor. Uygulama, otomobil üreticilerinin Apple’ın Araba Anahtarı özelliğiyle entegrasyonu test etmesi için sunulmaya başlanmış gibi görünüyor. Apple, uygulamanın otomobil şirketlerinina anahtar uygulamasının Made-For-iPhone sertifikasyon sürecinde gereklilikleri “test etmelerine ve doğrulamalarına” olanak tanınması için sunulduğunu belirtiyor.

#8
Foto - Otomobil anahtarları tarihe karışıyor! iPhone’lar kapı açıp motoru çalıştıracak

Apple, Car Key uygulaması ile kullanıcılarına büyük bir kolaylık sunma hedefinde. NFC yardımı ile çalışan uygulama aracın kilidinin açmanın yanı sıra motoru çalıştırmak ve anahtarı başka kişilerle paylaşmak için de kullanılabiliyor. Böylece otomobilin sahibinin yakınları da anahtara gerek duymadan kullanabiliyor.

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