Otomobil anahtarları tarihe karışıyor! iPhone’lar kapı açıp motoru çalıştıracak

Gelen bilgilere göre yeni Car Key Tests uygulaması yakın zamadan App Store’a eklenmiş durumda. Uygulama şu anda Apple’ın geliştirici hesabı altında dağıtılıyor, ancak şu anda liste dışı olduğunu da belirtmekte fayda var. Bu da kullanıcıların uygulamaya App Store araması veya Apple’ın hesap sayfası aracılığıyla ulaşamayacağı anlamına geliyor.