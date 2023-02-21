2023-02-21 19:14:05 Otomobil anahtarları tarihe karışıyor! iPhone’lar kapı açıp motoru çalıştıracak
Apple, araç anahtarlarının yerini alan özelliği genişletmek için yeni bir adım attı. "Car Keys Tests" adlı uygulama, otomobil üreticilerinin Apple'ın Araba Anahtarı özelliğiyle entegrasyonu test etmelerine olanak sağlıyor. NFC yardımıyla çalışan uygulama, aracın kilidini açmanın yanı sıra motoru çalıştırmak ve anahtarı başka kişilerle paylaşmak için de kullanılabiliyor. Bu özellik sayesinde, otomobilin sahibinin yakınları da anahtara gerek duymadan aracı kullanabiliyor.