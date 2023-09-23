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Türkiye
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Otluk alandaki yangın tersaneye ve ormana sıçradı!

2023-09-23 15:25:30
Otluk alandaki yangın tersaneye ve ormana sıçradı!

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk bölgede çıkan yangın, tersane ve ormanlık alana sıçradı.

#1
Foto - Otluk alandaki yangın tersaneye ve ormana sıçradı!

Kumköy mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı.

#2
Foto - Otluk alandaki yangın tersaneye ve ormana sıçradı!

Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak özel bir tersanedeki teknelere ve yakındaki seralara sıçradı.

#3
Foto - Otluk alandaki yangın tersaneye ve ormana sıçradı!

Daha sonra büyüyen yangın ormanlık alana geçti.

#4
Foto - Otluk alandaki yangın tersaneye ve ormana sıçradı!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Otluk alandaki yangın tersaneye ve ormana sıçradı!

Havadan helikopter ve uçakla müdahalenin de başladığı bölgede ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

#6
Foto - Otluk alandaki yangın tersaneye ve ormana sıçradı!

Çevredeki balıkçılardan Halil Balcı, AA muhabirine, poyrazın etkisiyle yangının teknelere doğru hızla ilerlediğini söyledi.

#7
Foto - Otluk alandaki yangın tersaneye ve ormana sıçradı!

Ardından yangının kısa sürede ormanlık alana sıçradığını belirten Balcı, "İtfaiyeyi biz aradık. Seraların yandığı söyleniyor. Yangın sebebiyle o tarafa geçemedik. Orman ekipleri de çevrede sürekli devriye atıyor, onlar da hızlı biçimde hemen geldiler." diye konuştu.

#8
Foto - Otluk alandaki yangın tersaneye ve ormana sıçradı!

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Otluk alandaki yangın tersaneye ve ormana sıçradı!

İşte bölgeden görüntüler...

#10
Foto - Otluk alandaki yangın tersaneye ve ormana sıçradı!

İşte bölgeden görüntüler...

#11
Foto - Otluk alandaki yangın tersaneye ve ormana sıçradı!

İşte bölgeden görüntüler...

#12
Foto - Otluk alandaki yangın tersaneye ve ormana sıçradı!

İşte bölgeden görüntüler...

#13
Foto - Otluk alandaki yangın tersaneye ve ormana sıçradı!

İşte bölgeden görüntüler...

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