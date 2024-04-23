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Medya
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Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

2024-04-23 11:06:00
Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri sonrası Uğur Dündar ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

#1
Foto - Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

Uğur Dündar, Yeşilköy'deki Çınar Otel'de cankurtaran olduğunu Oda Tv'ye anlatmış. Uğur Dündar, "Yıl 1961. 18 yaşında, filinta gibi bir delikanlıyım. Bir yandan okul masraflarımı karşılamak, diğer yandan aile bütçemize katkı sağlamak için yazları çalışmaya karar verdim. Gazete ilanlarına bakarken, Yeşilköy Sahili'ndeki ünlü Çınar Oteli'ne cankurtaran arandığını gördüm. 'İşte tam bana göre bir iş' diye düşündüm. Belirtilen gün ve saatte heyecanla otele gittim. Karşıma emekli bir albay olan personel müdürü çıktı. Cankurtaran adaylarına sınavı o yapacaktı. Mayıs başıydı, hava serin, deniz soğuktu. Sekiz cankurtaran adayı, mayolarımızı giyip, iskelede hizaya girdik. Müdür hedefi gösterdi ve yarış başladı, açıktaki dubaya boy farkıyla ilk ulaşan ben oldum. İkinci sınav dalıştı. Bu sınavı da kazandım ve otelin cankurtaranı seçildim 'Hayatımın en güzel yazları' (1961 ve 62) olarak hafızama yerleşen günler böyle başladı. Hem okuyor hem de çalışıyordum. Benim için çok önemli bir şeydi bu. Daha o zamanlar hayat kurtarmayı benimsemiştim. İlk mesleğim; insanların canını kurtarmak üzerineydi."

#2
Foto - Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

Uğur Dündar, Yeşilköy'deki Çınar Otel'de cankurtaran olduğunu Oda Tv'ye anlatmış. Uğur Dündar, "Yıl 1961. 18 yaşında, filinta gibi bir delikanlıyım. Bir yandan okul masraflarımı karşılamak, diğer yandan aile bütçemize katkı sağlamak için yazları çalışmaya karar verdim. Gazete ilanlarına bakarken, Yeşilköy Sahili'ndeki ünlü Çınar Oteli'ne cankurtaran arandığını gördüm. 'İşte tam bana göre bir iş' diye düşündüm. Belirtilen gün ve saatte heyecanla otele gittim. Karşıma emekli bir albay olan personel müdürü çıktı. Cankurtaran adaylarına sınavı o yapacaktı. Mayıs başıydı, hava serin, deniz soğuktu. Sekiz cankurtaran adayı, mayolarımızı giyip, iskelede hizaya girdik. Müdür hedefi gösterdi ve yarış başladı, açıktaki dubaya boy farkıyla ilk ulaşan ben oldum. İkinci sınav dalıştı. Bu sınavı da kazandım ve otelin cankurtaranı seçildim 'Hayatımın en güzel yazları' (1961 ve 62) olarak hafızama yerleşen günler böyle başladı. Hem okuyor hem de çalışıyordum. Benim için çok önemli bir şeydi bu. Daha o zamanlar hayat kurtarmayı benimsemiştim. İlk mesleğim; insanların canını kurtarmak üzerineydi."

#3
Foto - Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

Uğur Dündar, Çınar Otel'deki anılarıyla ilgili anılarına şöyle devam etti: "Ne iş yapıyorsun delikanlı sen?" dediklerinde "Cankurtaranım" diyordum.

#4
Foto - Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

Bembeyaz, kolalı üniformamla işe başladığım ilk yaz, yedi kişinin hayatını kurtardım. Nedense kurtardıklarımın hepsi kadındı!.. Böylece onların kahramanı olmuştum. İskelede yürürken birbirlerine beni gösterip "İşte hayatımı kurtaran genç" diyorlardı. Ünlü simalarla da ilk kez burada tanıştım. Onlardan biri, taraftarı olmaktan her zaman gurur duyduğum ve ileride adını sevgili oğlum Bartu'da yaşatacağım, Fenerbahçe'nin efsanevi sporcusu Can Bartu'ydu.

#5
Foto - Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

Çınar Otel sadece Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli değil. 65 yıllık geçmişinde nice tanıklıklar ve nice anılar var. Benim de öyle… Hepsini yazsam sayfalar almaz."

#6
Foto - Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

1970'li yıllarda Uğur Dündar otelin diskoteğini işletti Uğur Dündar'ın 1970'li yıllarda oteldeki diskoteği işlettiği, Cem Yılmaz'ın da öğrencilik yıllarında otelde çalıştığı öğrenildi. Uğur Dündar'ın daha sonra otelin kafeteryasını da işlettiği bildirildi.

#7
Foto - Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 1987 yılında Suphiye Orancı ile evlilik dışı aşk yaşayan Metin Akpınar'ın Duygu ve Sevgi Nebioğlu isminde ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

#8
Foto - Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri Türkiye gündemine oturdu.

#9
Foto - Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

Uğur Dündar konuyla ilgili açıklama yaptı ve "Son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" dedi.

#10
Foto - Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

Duygu Nebioğlu, en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayınına katıldı. Ortaya atılan iddialar ise çok çarpıcıydı.

#11
Foto - Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

Müge Anlı'nın yayınına bağlanan ve Suphiye Orancı'nın 35 yıl önce arkadaşı olduğunu söyleyen Zeynep isimli kadın, Dilara'nın babasının Uğur Dündar değil, başka bir ünlü isim olduğunu açıkladı.

#12
Foto - Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

Yayına katılan Suphiye Orancı'nın arkadaşı Zeynep, "89'da sinema sanatçısı Suphiye'ye doğum günü partisi düzenlenmişti. Ciddi bir beraberliği vardı. Dilara'nın babası bu kişi olabilir. Suphiye bana bu kişiden çocuğu olduğunu söylüyordu. Elit bir kadındı aradığını bulamıyordu, deniyordu olmuyordu. Bir şarkıcıyla da aşk yaşıyordu o sırada" ifadelerini kullandı. Öte yandan Müge Anlı, İzmir'de dünyaya gelen Dilara G.'nin nüfusta baba adının Erol olduğunu açıkladı. Duygu Nebioğlu da "Hepimizin nüfusta baba adı Erol olarak geçiyor. Bu isim Erol Simavi olabilir" ifadelerini kullandı.

#13
Foto - Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

Almanya'daki bir izleyicinin ulaştığı Suphiye Orancı, hakkındaki iddialara diafondan yanıt verdi. Duygu Nebioğlu hakkında konuşmak istemeyen Orancı "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak için uygun bir zaman değil" dedi.

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