Osmanlı'dan günümüze vazgeçilmez lezzet

Yağ somununun lezzetiyle damaklarda eşsiz tat bıraktığını anlatan Sami Ortaabacı, “Yağ somunu şu anda her yaş grubuna hitap ediyor. Önceden Konya'da yapımı daha azdı. Şu anda sanayi olsun çarşı olsun mahalle arası fırınları olsun her yerde yağ somunu yapılıyor. Genç yaştan büyük yaşlara kadar herkes yağ somununu tercih ediyor. Şehir dışından etli ekmek için geliyorlardı artık yağ somunu için de geliyorlar. Biz de sanayi bölgesinde olduğumuz için sanayi de ustası, çırağı, elemanları da herkes yağ somununu yiyor. Gelenler özellikle etli ekmekten sonra direk yağ somununu istiyor. Yağ somunu Türkiye'de meşhur oldu. Çeşit de bol olduğu için yağ somununa ilgi yüksek. Kış ayları geliyor, kış aylarında ilgi daha da yüksek oluyor” şeklinde konuştu.