Osmanlı'dan günümüze: Çay Camii

Caminin Sille'nin içerisinde önemli bir yapı olduğuna dikkat çeken Arkeolog Sercan Yayla, "Cami ahşap direkli Osmanlı dönemine ait bir camidir. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Stil kritik yoluyla 19. yüzyıla yani 1800'lü yıllara ait olabileceği tespit edilmiştir hocalarımız tarafından. Camimiz cumhuriyet döneminden sonra 1976 yılında Konyalı iş adamı hayırsever Halil İbrahim Sayar tarafından restore edilmiştir. Daha sonraki yapılan en önemli geniş çalışma ise Selçuklu Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında başlatılan çalışmalar 2013 yılında sonlanmıştır ve kültürel hazinemize kazandırılmıştır" şeklinde konuştu.