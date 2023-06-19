  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
10
Osmanlı'da yasak olan meyve! Bütün ağaçlar yakıldı

2023-06-19 22:18:41
Osmanlı'da yasak olan meyve! Bütün ağaçlar yakıldı

Osmanlı'da önce gözde olan ardından bir isyanla gözden düşen bir meyve bulunuyor. 1720 yılına bu meyve yasaklanmış ve bütün ağaçlar yakılmıştır.

#1
Foto - Osmanlı'da yasak olan meyve! Bütün ağaçlar yakıldı

Molla Kamil Efendi hicri 1099 (miladi 1688) yılının Şaban ayında Yanya Mutasarrıfı Kızıl Rıza Paşa’nın üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelir.

#2
Foto - Osmanlı'da yasak olan meyve! Bütün ağaçlar yakıldı

Küçük yaşta zekâsı ve merakı ile yaşıtları arasında tebarüz ettiği rivayet edilir. Aslen Arnavut oldukları iddia edilse de ailenin Karaman göçmeni Türk kökenleri konusunda kuvvetli bulgular mevcuttur.

#3
Foto - Osmanlı'da yasak olan meyve! Bütün ağaçlar yakıldı

Babasının erken ölümü üzerine annesi tarafından büyütülmüş. Ailesinin din âlimi olmasını istemesine rağmen müspet ilimlerle ilgilenmeye başlamış, büyüklerinin tüm itirazlarına rağmen babasından kalan mirasla Önce Roma, daha sonra Paris’e giderek eğitimini buralarda sürdürmüştür.

#4
Foto - Osmanlı'da yasak olan meyve! Bütün ağaçlar yakıldı

Burada özellikle nebatiye ve ziraat ilimleri ile iştigal eden Kamil Efendi memlekete, İstanbul’a dönmüş, ağabeyinin aracılığı ile sarayda bostancıbaşının yanında çalışmaya başlamıştır. Zamanla bilgisi, çalışkanlığı ve azmi ile Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa’nın dikkatini çeken Kamil Efendi’nin hayatını değiştiren olay ise 1720 senesinde meydana gelmiştir.

#5
Foto - Osmanlı'da yasak olan meyve! Bütün ağaçlar yakıldı

Bu tarihte İstanbul yöresindeki lale bahçelerinde anlaşılmaz bir hastalık tüm laleleri perişan etmeye başlayınca; Sadaret tarafından görevlendirilen Kamil Efendi, öğrenmiş olduğu ilmi ve fenni yöntemlerle hastalığı tespit ve tedavi ederek devrin sultanı III. Ahmet tarafından takdir ve taltif edilmiş, “Halaskaran-ı lalezar” lakabı ile saray çevresinin aranan simaları arasına girmiştir.

#6
Foto - Osmanlı'da yasak olan meyve! Bütün ağaçlar yakıldı

Molla Kamil Efendi kendisine mükâfat olarak ihsan edilen Yalova’daki arazisinde fenni ziraat usulleri kullanarak tecrübelerde bulunmaya girişmiştir. Bu tecrübelerin en ilginci ise daha önce Fransa’da görüp çok beğendiği avokado meyvesini Anadolu koşullarında yetiştirme çabasıdır. Uzun uğraşılar ve melezleştirmeler sonucunda Yalova iklimine dayanıklı avokado yetiştirmeyi başarmış ve mahsulünü bir risale ile saraya takdim etmiştir:

#7
Foto - Osmanlı'da yasak olan meyve! Bütün ağaçlar yakıldı

Avokad nam bu ağaca kim timsah armudu da derler, faidesi saymakla bitmez. Sayesi hoş, bakması ala, yemişi leziz ve şifadır. Meyvesi cennet taamı olup neyle yense yakışır, ağza ferahlık mideye küşayiş verir. Yağı sürülende cilde sedefi bir nur katar. Evrakı pişirilip içilse hasat-ül kilyenin (böbrek taşı) ilacudur… Meyvenin tadını beğenen Damat İbrahim Paşa verdiği davetlerde avokadoyu ikram etmeye başlamış ve moda haline gelen bu egzotik yiyecek kısa zamanda İstanbul seçkinleri tarafından benimsenerek sofralardaki yerini almıştır. Kamil Efendi bu yeni nimetin yayılması ve halkın da istifadesi için gayret gösterdiyse de, Zadegân bu konuya bigâne kalmış avokado, saray ve elit tabakanın dışında kullanılmamıştır.

#8
Foto - Osmanlı'da yasak olan meyve! Bütün ağaçlar yakıldı

Molla Kamil Efendi’nin mesut zamanları ve avokadonun Osmanlı serüveni maalesef 1730 yılının eylül ayında patlak veren Patrona Halil ayaklanması ile son bulmuştur. İsyancılar hamisi Damat İbrahim Paşa ile birlikte Kamil Efendi’yi de olmadık zulümle halletmiş, ayaklanmaya katılan bir grup yobazın telkini ile avokadonun timsah ile ağacın ciması ile mahsul olduğu söylentisi yayılmış;

#9
Foto - Osmanlı'da yasak olan meyve! Bütün ağaçlar yakıldı

Mekruh olduğu, Müslüman memlekette ziraatı ve yenilmesinin caiz olmadığı fetvası verilerek Yalova’daki tüm ağaçlar yakılarak tahrip edilmiştir. Böylelikle Türk tarihinin belki bu ilk modern tarım denemesi, bir grup yobaz tarafından durdurulmuş ve avokadonun tekrar ülkemize girişi ancak yaklaşık 250 yıl sonra olabilmiştir. Belki de bu gerici anlayış avokado ağaçlarına galip gelmese, ülkemizin bir bölümü bu meşhur meyvenin üretildiği bir cennet halini alabilirdi. Kaynak: artfulliving.com

Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan ve BAE çıldırdı! O şehrimize akın ettiler, herkes şaşkın
Ekonomi

Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan ve BAE çıldırdı! O şehrimize akın ettiler, herkes şaşkın

Trabzon Havalimanına dış hatlardan sayısızca sefer yapılmaya başlandı. Şehre Körfez'den adeta turist akıyor.
Ekrem İmamoğlu’ndan şok çıkış! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Yerel seçimlerde...
Medya

Ekrem İmamoğlu’ndan şok çıkış! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Yerel seçimlerde...

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde, seçimlerin ardından CHP Genel Başkanlığı için ismi konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) B..
Türkiye'de o ilde: ülke ekonomisine 10 milyar TL katkı verildi! Milyonları ilgilendiren çok kritik, sürpriz görüşme
Ekonomi

Türkiye'de o ilde: ülke ekonomisine 10 milyar TL katkı verildi! Milyonları ilgilendiren çok kritik, sürpriz görüşme

Türkiye'nin o ilçesi ülke ekonomisine yılda 10 milyar TL gelir sağlıyor. Türkiye’den Siirt'in fıstığındaki üretimde verimin artması ve çiftç..
Çocuk yaşta Türk müziğinin sevilen seslerinden biri olmuştu! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Gündem

Çocuk yaşta Türk müziğinin sevilen seslerinden biri olmuştu! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Çocuk yaşta şöhreti yakalayan şarkıcı Halil Taşkın hayatını kaybetti. Acı haberi meslektaşı Kader duyurdu.

Böyle dolandırıcılık ne görüldü ne duyuldu! Banka hesabı böyle boşaltıldı! Herkes tehdit altında
Gündem

Böyle dolandırıcılık ne görüldü ne duyuldu! Banka hesabı böyle boşaltıldı! Herkes tehdit altında

Bursa'da emekli bir adamın bilgisi dışında cep telefonu numarasının son 2 hanesini değiştiren dolandırıcılar, mobil bankacılık işlemleri üze..
O istihbaratçı,
Medya

O istihbaratçı, "Utanılacak şeyler" diyerek CHP’deki son gelişmeyi duyurdu! Rezalet ki ne rezalet

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, CHP’deki bitmek bilmeyen koltuk kavgasını köşesine taşıdı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23