  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
11
Osmaniye'de üretiliyor! 50 ülke peşine düştü

2022-08-05 14:02:51
Osmaniye'de üretiliyor! 50 ülke peşine düştü

Osmaniye'de 40 atölyede yıllık 3 milyon adet üretimi yapılan sıkma kehribar tespihlere 50 ülkeden talep yağıyor.

#1
Foto - Bahçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan proje çerçevesinde 40 atölyede yıllık 3 milyon adet üretimi yapılan sıkma kehribar tespihler Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Bahçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan proje çerçevesinde 40 atölyede yıllık 3 milyon adet üretimi yapılan sıkma kehribar tespihler Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

#2
Foto - Bahçe ilçesini tespihle özdeşleştirmek istediklerini belirten Kaymakam Aziz Kayabaşı, kaymakamlık bünyesinde kurdukları

Bahçe ilçesini tespihle özdeşleştirmek istediklerini belirten Kaymakam Aziz Kayabaşı, kaymakamlık bünyesinde kurdukları "Tespih Bahçesi" markasıyla dünya pazarında söz sahibi olmak istediklerini söyledi.

#3
Foto - Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 40 atölyede yıllık 3 milyon üretimi yapılan tespihler iç pazarın yanı sıra başta Avrupa ve Orta Doğu'da olmak üzere 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 40 atölyede yıllık 3 milyon üretimi yapılan tespihler iç pazarın yanı sıra başta Avrupa ve Orta Doğu'da olmak üzere 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

#4
Foto - vrupa ve Orta Doğu'da olmak üzere 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Ağırlıklı sıkma kehribar tespihlerin yapıldığı atölyelerde ağaç ve diğer taşlardan da üretimi yapılan tespihler kaymakamlığın geliştirmiş olduğu proje sayesinde markalaşma yolunda gitti.

vrupa ve Orta Doğu'da olmak üzere 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Ağırlıklı sıkma kehribar tespihlerin yapıldığı atölyelerde ağaç ve diğer taşlardan da üretimi yapılan tespihler kaymakamlığın geliştirmiş olduğu proje sayesinde markalaşma yolunda gitti.

#5
Foto - Kaymakamlığın bünyesinde kurulan “Tespih Bahçesi” markasıyla kısa zaman içerisinde dünya pazarında yer bulan tespihler e-ticaret üzerinden de dünyanın dört bir yanına gönderilebiliyor.

Kaymakamlığın bünyesinde kurulan “Tespih Bahçesi” markasıyla kısa zaman içerisinde dünya pazarında yer bulan tespihler e-ticaret üzerinden de dünyanın dört bir yanına gönderilebiliyor.

#6
Foto - Elde edilen gelirle başta köy okulları olmak üzere okulları yenilemek için kullanılacağını ifade eden Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, “Proje fikri kaymakamlığımızca yaklaşık 6 ay önce başlatılan bir proje doğrultusunda çıktı. İlçemizde yaklaşık 7-8 yıl önce başlayan sıkma kehribar atölyelerinde üretilen tespihlerin tanıtımını sağlamak elde edilen gelirle başta köy okulları olmak üzere okullarımızı yenilemek ve gelişen dünyada özellikle pandemiden sonra hızla büyüyen e-ticaret sektöründe ilçemizde bir e-ticaret kültürünü oluşturmak amaçlarıyla yola çıktık. Kamuda çalışan memurlardan oluşturulan ekip sayesinde ilk önce tespihbahcesi.com isimli internet sitemizi kurduk. İnternet sitesinden başta Avrupa’da çeşitli ülkeler olmak üzere ihracat yapmaya başladık. İlçemizde atölyelerde üretilen tespihlerin toptancılar aracılığıyla yapmış olduğu ihracatı kaymakamlık bünyesinde oluşturduğumuz internet sitesinden yapmaya başladık” dedi.

Elde edilen gelirle başta köy okulları olmak üzere okulları yenilemek için kullanılacağını ifade eden Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, “Proje fikri kaymakamlığımızca yaklaşık 6 ay önce başlatılan bir proje doğrultusunda çıktı. İlçemizde yaklaşık 7-8 yıl önce başlayan sıkma kehribar atölyelerinde üretilen tespihlerin tanıtımını sağlamak elde edilen gelirle başta köy okulları olmak üzere okullarımızı yenilemek ve gelişen dünyada özellikle pandemiden sonra hızla büyüyen e-ticaret sektöründe ilçemizde bir e-ticaret kültürünü oluşturmak amaçlarıyla yola çıktık. Kamuda çalışan memurlardan oluşturulan ekip sayesinde ilk önce tespihbahcesi.com isimli internet sitemizi kurduk. İnternet sitesinden başta Avrupa’da çeşitli ülkeler olmak üzere ihracat yapmaya başladık. İlçemizde atölyelerde üretilen tespihlerin toptancılar aracılığıyla yapmış olduğu ihracatı kaymakamlık bünyesinde oluşturduğumuz internet sitesinden yapmaya başladık” dedi.

#7
Foto - Kısa zamanda büyüyerek yılda 3 milyon tespih üretimine başladıklarını söyleyen Kayabaşı, “Çeşitli zamanlarda atölye sayısı değişmekle birlikte 40 tane tespih atölyemiz bulunmaktadır. Burada yıllık 3 milyon tespih üretilmektedir. Tespih malzemelerimiz genellikle sıkma kehribar ve katalin malzemelerden yapılmaktadır. Bizim sitemizi kurmaktaki bir amacımızda üretilen tespih çeşidi ve kalitesini arttırmaktı. Bundan dolayı ağaçlardan tespih üretimi ve satışlarına başladık. Özellikle damla kehribar satışına başladık. Başta Hollanda olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine tespih gönderdik. İlçemizde kurulu atölyelerde üretilen tespihlerde başta Kuveyt, Dubai olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapmaktayız” diye konuştu.

Kısa zamanda büyüyerek yılda 3 milyon tespih üretimine başladıklarını söyleyen Kayabaşı, “Çeşitli zamanlarda atölye sayısı değişmekle birlikte 40 tane tespih atölyemiz bulunmaktadır. Burada yıllık 3 milyon tespih üretilmektedir. Tespih malzemelerimiz genellikle sıkma kehribar ve katalin malzemelerden yapılmaktadır. Bizim sitemizi kurmaktaki bir amacımızda üretilen tespih çeşidi ve kalitesini arttırmaktı. Bundan dolayı ağaçlardan tespih üretimi ve satışlarına başladık. Özellikle damla kehribar satışına başladık. Başta Hollanda olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine tespih gönderdik. İlçemizde kurulu atölyelerde üretilen tespihlerde başta Kuveyt, Dubai olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapmaktayız” diye konuştu.

#8
Foto - Amaçlarının Bahçe ilçesini tespihle özdeşleştirmek olduğuna da değinen Kaymakam Kayabaşı, “İlçede bu kadar tespih üretildiğini ilçedekilerde dahil kimse bilmiyordu. Temel amacımızda tespihle Bahçe ilçesini özdeşleştirmek. Cidden ciddi bir üretim var. Tespihçilerle görüştüğümüzde Türkiye 1 numara olmuş durumda. Bizde ilçemizde özellikle sıkma kehribar üretiminde ülkemizde üretilen sıkma kehribar tespihlerin büyük bir kısmını ilçemizde üretmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının Bahçe ilçesini tespihle özdeşleştirmek olduğuna da değinen Kaymakam Kayabaşı, “İlçede bu kadar tespih üretildiğini ilçedekilerde dahil kimse bilmiyordu. Temel amacımızda tespihle Bahçe ilçesini özdeşleştirmek. Cidden ciddi bir üretim var. Tespihçilerle görüştüğümüzde Türkiye 1 numara olmuş durumda. Bizde ilçemizde özellikle sıkma kehribar üretiminde ülkemizde üretilen sıkma kehribar tespihlerin büyük bir kısmını ilçemizde üretmekteyiz” ifadelerini kullandı.

#9
Foto -

#10
Foto -

KPSS ile ilgili şoke eden yeni iddia
Eğitim

KPSS ile ilgili şoke eden yeni iddia

KPSS'deki soru skandalı henüz daha gündemde sıcaklığını korurken 1 milyon 600 bin gencin girdiği sınavla ilgili ortaya atılan son iddia şoke..
İtiraf üstüne itiraf! FETÖ’nün prensi ülke ismi verdi
Gündem

İtiraf üstüne itiraf! FETÖ’nün prensi ülke ismi verdi

Eşiyle birlikte yurtdışına kaçarken yakalanan FETÖ’nün prenslerinden gazeteci Mehmet Gündem, “Yunanistan tarafına gidecektik. Sonrası için b..
Asker-sivil bilek güreşi tarihe karıştı!
Siyaset

Asker-sivil bilek güreşi tarihe karıştı!

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, geçmiş dönem Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantılarını hatırlatarak, "Bugün devir değişti...
Şok oldular... Türk SİHA'ları Batı'da soğuk duş etkisi yaptı!
Gündem

Şok oldular... Türk SİHA'ları Batı'da soğuk duş etkisi yaptı!

Alman gazetesi Welt'de çıkan haberde, Türkiye'nin S/İHA üreticiliğinde dünyanın en etkin güçlerinden biri haline gelmesine değinildi. ..
İstihbarat şefi açıkladı... 'Putin dublör kullanıyor' iddiası!
Dünya

İstihbarat şefi açıkladı... 'Putin dublör kullanıyor' iddiası!

Ukrayna İstihbarat Şefi Tümgeneral Kyrylo Budanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dublör kullandığını öne sürdü.

Ümit Özdağ'ın gözü yükseklerde! 6'lı masaya mesaj verdi
Gündem

Ümit Özdağ'ın gözü yükseklerde! 6'lı masaya mesaj verdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ın aday gösterilmemesi durumunda ne yapacağını açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23