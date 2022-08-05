Osmaniye'de üretiliyor! 50 ülke peşine düştü

Kısa zamanda büyüyerek yılda 3 milyon tespih üretimine başladıklarını söyleyen Kayabaşı, “Çeşitli zamanlarda atölye sayısı değişmekle birlikte 40 tane tespih atölyemiz bulunmaktadır. Burada yıllık 3 milyon tespih üretilmektedir. Tespih malzemelerimiz genellikle sıkma kehribar ve katalin malzemelerden yapılmaktadır. Bizim sitemizi kurmaktaki bir amacımızda üretilen tespih çeşidi ve kalitesini arttırmaktı. Bundan dolayı ağaçlardan tespih üretimi ve satışlarına başladık. Özellikle damla kehribar satışına başladık. Başta Hollanda olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine tespih gönderdik. İlçemizde kurulu atölyelerde üretilen tespihlerde başta Kuveyt, Dubai olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapmaktayız” diye konuştu.