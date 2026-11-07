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Oruç Reis, petrol için dost ülkeye demir atıyor! "Gelin ne varsa çıkarın" dediler

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Oruç Reis, petrol için dost ülkeye demir atıyor! “Gelin ne varsa çıkarın” dediler

Pakistan, yaklaşık 20 yıllık bir aranın ardından açık denizlerde hidrokarbon arama faaliyetlerini yeniden başlatmaya hazırlanırken, Türkiye ile imzalanan stratejik iş birliği kapsamında Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 17-20 Kasım tarihlerinde Karaçi Limanı'na ulaşacağı duyuruldu. Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik, geminin gelişini iki ülke arasındaki dostlukta tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirerek operasyonların kusursuz ilerlemesi için tam destek vereceklerini açıkladı.

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Foto - Oruç Reis, petrol için dost ülkeye demir atıyor! "Gelin ne varsa çıkarın" dediler

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından savunmadan enerjiye taşınan bu güçlü ortaklık, her iki ülkenin geleceğine damga vuracak. Pakistan ve Türkiye, açık denizlerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin yeniden başlatılması için iş birliğine hazırlanıyor. Bu kapsamda Türkiye'ye ait Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 17-20 Kasım tarihleri arasında Pakistan'ın Karaçi kentine ulaşması bekleniyor.

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Foto - Oruç Reis, petrol için dost ülkeye demir atıyor! "Gelin ne varsa çıkarın" dediler

Bu çerçevede Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik, Pakistanlı üst düzey yetkililerle bir toplantı gerçekleştirerek, Oruç Reis'in ülkeye gelişi öncesinde yapılması gereken hazırlıklar ve operasyonel düzenlemeleri ele aldı. Malik toplantıda yaptığı konuşmada, geminin gelişini Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

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Foto - Oruç Reis, petrol için dost ülkeye demir atıyor! "Gelin ne varsa çıkarın" dediler

Malik, "Bu, Türkiye-Pakistan dostluğu için önemli bir an. Bu gemiyi gelişinde şahsen karşılamaya çalışacağım" dedi. Malik, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasının ardından iki ülke arasındaki iş birliğinin yeni bir aşamaya taşındığını belirtti.

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Foto - Oruç Reis, petrol için dost ülkeye demir atıyor! "Gelin ne varsa çıkarın" dediler

Pakistanlı bakan, İslamabad yönetiminin açık denizlerde yürütülecek arama faaliyetlerini kolaylaştırmak ve operasyonların sorunsuz başlamasını sağlamak için gerekli tüm desteği sunmaya hazır olduğunu vurguladı. Türk tarafına Pakistan'ın tam desteğini ileten Malik, iki ülkenin nesiller boyunca hatırlanacak önemli bir başarıya birlikte imza atmak için çalışacağını kaydetti.

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Foto - Oruç Reis, petrol için dost ülkeye demir atıyor! "Gelin ne varsa çıkarın" dediler

Söz konusu gelişme, Pakistan Petroleum Limited (PPL) şirketinin, 2025 Pakistan Açık Deniz İhale Turu kapsamında belirlenen 8 açık deniz arama sahası için üretim paylaşım anlaşmaları ve arama lisansları imzalamasından aylar sonra geldi. Anlaşmalar, Pakistan'ın yaklaşık 20 yılın ardından açık deniz hidrokarbon arama faaliyetlerini yeniden canlandırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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