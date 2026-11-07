Oruç Reis, petrol için dost ülkeye demir atıyor! “Gelin ne varsa çıkarın” dediler
Pakistan, yaklaşık 20 yıllık bir aranın ardından açık denizlerde hidrokarbon arama faaliyetlerini yeniden başlatmaya hazırlanırken, Türkiye ile imzalanan stratejik iş birliği kapsamında Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 17-20 Kasım tarihlerinde Karaçi Limanı'na ulaşacağı duyuruldu. Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik, geminin gelişini iki ülke arasındaki dostlukta tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirerek operasyonların kusursuz ilerlemesi için tam destek vereceklerini açıkladı.