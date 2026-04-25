Belçika bomba gelişmeyi duyurdu: Türkiye'ye de verebiliriz
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Belçika bomba gelişmeyi duyurdu: Türkiye'ye de verebiliriz

Belçika'nın Türkiye Büyükelçisi Van de Velde, Türkiye'yi de listeye ekleyebileceklerini belirterek "Vize serbestliğinden yanayız" dedi.

Belçika Kraliçesi'nin liderliğinde 10-14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul ve Ankara'ya gerçekleştirilecek Belçika Ekonomik Misyonu ziyaretleri öncesinde, Belçika'nın Türkiye Büyükelçisi Van de Velde ve İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht'in ev sahipliğinde basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, misyonun kapsamı, öncelikli alanları ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeye yönelik sunulan fırsatlar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Belçika Türkiye Büyükelçisi Van de Velde, "Amacımız firmaları bir araya getirmek. Kraliçe'nin, bakanların ve devlet kurumlarının buraya gelmesi iki ülke arasındaki iş birliğine verdiğimiz önemi göstermektedir. Güncel jeopolitik gelişmeler ve NATO süreci değerlendirildiğinde Belçika'nın özellikle savunma sanayi alanında güçlenmesi önemli bir başlıktır" dedi.

Belçika Türkiye Büyükelçisi Van de Velde, "Türkiye, ekonomik açıdan Belçika'nın en önemli ortaklarından biri. Belçika'nın Birleşik Krallık, Çin ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki partnerleri arasında 4'üncü sırada yer alıyor. Burada 13 milyar avroluk bir ticaret hacminden söz ediyoruz. İş fırsatlarını değerlendirmek amacıyla 5 ana sektörden 450 kişi ziyarete katılıyor. Özellikle yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, lojistik, sağlık, eczacılık (ilaç ve kimya) ile savunma sanayi olmak üzere beş ana sektörde 450 kişiyle bir ziyaret gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Van de Velde, "Savunma sanayinde geçen yıl Savunma Bakanımız Türkiye'ye geldi ve çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bu ziyaretlerde Türkiye'nin sanayi alanındaki gelişimini ve öncülüğünü gördüğü için bu yıl heyet, birçok ekiple birlikte geliyor. Bunun dışında, bir yıl sonra iş birliğini geliştirmek ve iş birliğinde bulunmak amacıyla yeniden bir ziyaret gerçekleştirilecek.

Geçen yıl Türkiye'nin savunma sanayindeki kapasitesini görmek için gelinmişti, bu yıl ise ticari amaçlı bir ziyaret söz konusu. Ticari ve ekonomik bir misyon yürütülüyor. Bu misyon kapsamında yapılacak görüşmeler sonrasında Belçika'nın Türkiye'den ne tür hizmetler alabileceği değerlendirilecek. Daha çok enerji dönüşümü, atık yönetimi, offshore olarak adlandırılan rüzgar enerjisi ve nükleer enerji başlıkları öne çıkıyor. Ancak Akkuyu ile birebir bağlantılı olarak şu anda bir ziyaretimiz yok" diye konuştu.

Avrupa ile ilgili vize konusunun konuşulup konuşulmayacağı sorusunu yanıtlayan Belçika Türkiye Büyükelçisi Van de Velde, "Türkiye, Çin'den sonra vize alanında gelişme sağlamak istediğimiz ikinci ülke. Belçika olarak vize serbestliğinden yanayız. Bu kapsamda başvuru sayılarımızı da artırdık. Bu bir bahane değil ancak süreci İstanbul Konsolosluğumuz takip ediyor. Vize başvurularının merkezi İstanbul Konsolosluğu'dur. Burada devletler arası bir protokol ya da iş birliği süreci olmayacak' ifadelerini kullandı.

Koparan

Halen bu Türkü sevmeyen AB' Arkasında neden koşarız anlamıyorum ..!
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23