Adını duyan sıraya gidiyor: Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Adını duyan sıraya gidiyor: Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor!

Gaziantep'te vatandaşlar bağışıklığı güçlendirmek için kelle paça parçasını tercih ediyor. Şehirdeki bazı restoranlarda adeta kuyruklar oluşuyor.

Foto - Adını duyan sıraya gidiyor: Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor!

Özellikle soğuk algınlığı ve halsizlik gibi şikayetlerin arttığı dönemlerde tercih edilen kelle paça, içerdiği kolajen, protein ve mineraller sayesinde vücut direncini desteklediği düşünülüyor.

Foto - Adını duyan sıraya gidiyor: Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor!

KELLE PAÇA İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR Sabahın erken saatlerinden itibaren restoranlarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, hem şifa bulmak hem de bu geleneksel tadı deneyimlemek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Görüntüsüyle ürküten ama lezzetiyle kendine hayran bırakan kelle paça, Gaziantep’te mevsim geçişlerinin en çok tercih edilen lezzetlerinden biri olmaya devam ediyor. Kelle paçanın porsiyonu ise 340 TL’den satılıyor.

Foto - Adını duyan sıraya gidiyor: Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor!

12 SAATLİK PİŞİRMENİN ARDINDAN HAZIR OLUYOR Kelle paçanın yapılışını anlatan usta Ahmet Çadır, “Kelle paça, yüzyıllardır hem bölgemizde hem de dünyanın farklı yerlerinde tüketilen köklü bir yemektir. Ancak her bölgenin yapılışı ve sunum şekli farklılık gösterir. Gaziantep usulünde öncelikle kelle özenle temizlenir ve büyük kazanlara alınır. Yaklaşık 12 saat boyunca ağır ateşte pişirilir. Pişen kelleler daha sonra çıkarılarak; dil, yanak, beyin ve göz gibi kısımları ayrı ayrı ayıklanır ve servise hazır hale getirilir.” diye konuştu.

Foto - Adını duyan sıraya gidiyor: Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor!

Kelle paça çorbasının servis aşamasına da değinen Çadır, “Kelle paça, kendi kolajen açısından zengin suyuyla birlikte sunulur. İçine isteğe göre acı biber, sarımsak, limon ve sirke eklenir. Ayrıca kuzunun beden yağı da ilave edilerek lezzeti artırılır. Sarımsağın doğal bir antibiyotik olması, limonun C vitamini içermesi ve sirkenin faydaları bu yemeği özellikle mevsim geçişlerinde daha da tercih edilir hale getirir.” dedi.

Foto - Adını duyan sıraya gidiyor: Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor!

“VÜCUT DİRENCİNİ DESTEKLEYEN VE EKLEM SAĞLIĞINA KATKI SAĞLADIĞI DÜŞÜNÜLEN BİR BESİNDİR” Sağlığa olan faydalarını anlatan usta Çadır, “Kelle paça, yüksek kolajen içeriği sayesinde vücut direncini destekleyen ve eklem sağlığına katkı sağladığı düşünülen bir besindir. Eskiden daha çok gece tüketilen bir yemekken, günümüzde günün her saatinde tercih edilmektedir. Hatta artık çocuklar da bu lezzete alışmış durumdadır.” ifadelerini kullandı.

Foto - Adını duyan sıraya gidiyor: Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor!

Gaziantep’te kelle paça çorbasının yılın 12 ayı boyunca tüketildiğini vurgulayan Çadır, “İşletmeler genellikle yazlık ve kışlık paça olarak iki farklı şekilde hazırlar. Kışın daha yoğun ve kolajen açısından zengin bir kıvam tercih edilirken, yazın daha hafif bir versiyon sunulur. Ayrıca yaz aylarında söğüş olarak da tüketilebilmektedir. Fiyatı ortalama 340 lira civarında olan kelle paça; kelle ve ayaktan yapılan bir sakatat yemeğidir. Beyran ile sıkça karıştırılsa da aralarında fark vardır. Beyran, sakatat içermez; kuzunun boyun ve kürek etinden yapılır ve yine uzun süre pişirilir. Her iki yemekte de sarımsak ve acı kullanılsa da, biri sakatat ağırlıklı, diğeri ise kemikli etten yapılan farklı lezzetlerdir.” şeklinde konuştu./

4 metresi olan Özkan Yalım hakkında skandal iddia: 2 tane de erkek sevgilisi varmış!
Gündem

4 metresi olan Özkan Yalım hakkında skandal iddia: 2 tane de erkek sevgilisi varmış!

Yolsuzluk operasyonu sırasında bir otel odasında kızı yaşındaki belediye personeli ile basılan CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım..
Ela Rumeysa Cebeci hakkında flaş gelişme
Medya

Ela Rumeysa Cebeci hakkında flaş gelişme

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Vali oğlunun cephanelik görüntüsü şoke etti: Gülistan Doku dosyasında kan donduran fotoğraflar!
Gündem

Vali oğlunun cephanelik görüntüsü şoke etti: Gülistan Doku dosyasında kan donduran fotoğraflar!

Gülistan Doku soruşturması kapsamında "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay So..
Siber Vatan’da gövde gösterisi! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu NATO tatbikatında!
Gündem

Siber Vatan’da gövde gösterisi! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu NATO tatbikatında!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dijital dünyadaki kalesi olan Siber Savunma Komutanlığı’nda ..
Haydut ABD 344 milyon dolarlık varlığa el koydu
Ekonomi

Haydut ABD 344 milyon dolarlık varlığa el koydu

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri, "İran bağlantısı" iddiasıyla 344 milyon dolarlık kripto varlığı dondurdu. ..
Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu!
Dünya

Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu!

Siyonist terör devleti İsrail askerlerinin saldırıları sırasında vurulduğu anlaşılan bir Filistinli, secde eder şekilde bir ağacın altına gö..
