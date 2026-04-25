61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor: Çeşme’den Ankara’ya takımlar hazır, dev organizasyon hazır…

Türk bisikletinin gelişimi için bu tür organizasyonların önemine dikkati çeken Müftüoğlu, Konya Velodromu'ndaki Avrupa Şampiyonası için olumlu yorumlar aldığını dile getirerek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle bisiklet ailesi olarak ne kadar teşekkür etsek az. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyoruz. Hem bu turu himayelerine aldılar hem de ülkemizdeki bisiklete binmenin, bisiklet sevgisinin bugünlere gelmesini sağladılar. Dünyadaki üst seviye ülkeler arasına girebilmek için bu tür organizasyonları yapmak gerekiyor. Bu organizasyonlar geliştikçe ülkedeki bisiklet sporu da gelişiyor. Son yıllarda gençlerde madalyalar gelmeye başladı. Bizim hedefimiz gençlerde değil, olimpiyatlarda madalya hedefiyle yola çıktık. Bununla ilgili altyapının hepsini gerçekleştiriyoruz. İyi bir ekibimiz var, iyi bir yönetim kurulumuz var. Büyük bir takım halinde bu turla birlikte büyüyen bir Türk bisikleti görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.