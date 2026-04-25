61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor: Çeşme’den Ankara’ya takımlar hazır, dev organizasyon hazır…

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60 yılı geride bırakan önemli bir marka haline geldiğini dile getiren Müftüoğlu, "Pandemi hariç hep yapılmış, hep yapılmaya da devam edecek. İnşallah bu ülke bunun 100'üncüsünü yapacak. Dünyada ve Avrupa'da bir organizasyonun değeri yıllara sarihtir. Yaşlandıkça o organizasyonun değeri artıyor, herkesin gözünde büyüyor. Artık ülkemizin dünyaya açılan önemli bir markası, önemli bir turu olarak gittikçe büyüyor. Tanıtım anlamında, sportif anlamda ve spor turizmi anlamında bu turun 2008'den önceki haliyle şimdiki halini koyduğunuz zaman ülkedeki ekonomi, spor ekonomisi, spor turizmi ekonomisi, bisiklet ekonomisi hepsi ortaya çıkıyor." diye konuştu.