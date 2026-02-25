  • İSTANBUL
Ekonomi
Ünlü ekonomist 'Ankara'dan son dakika kulisi' diyerek emeklilere ilan edilecek gelişmeyi duyurdu
Ünlü ekonomist 'Ankara'dan son dakika kulisi' diyerek emeklilere ilan edilecek gelişmeyi duyurdu

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, milyonlarca emeklinin merakla beklediği haberi verdi. Ankara kulislerden edindiği bilgiyi aktaran Karakaş, 28 Şubat'ı işaret etti.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi konusunda Ankara kulislerinden gelen son bilgileri paylaştı. Karakaş, artış oranına ilişkin güçlü sinyalleri ve masadaki rakamları tek tek değerlendirdi; 28 Şubat için kritik uyarıda bulundu.

Bayram ikramiyesinde rakam netleşiyor. İsa Karakaş’ın Ankara kulislerinden aktardığı bilgilere göre artış oranı yüzde 25’le sınırlı kalabilir. 5.000 TL ihtimali güçlenirken, son anda sürpriz bir artış da gündemde. 28 Şubat tarihi ise ödeme için kritik eşik.

İsa Karakaş'ın bugünkü yazısı şöyle: "Takvimler ilerliyor, nefesler tutuldu. Ramazan ayının manevi iklimi devam ederken milyonlarca emeklinin gündeminde tek bir soru var: "Bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak?" 2026 yılı Ramazan Bayramı kapıda. Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma. Toplamda 3,5 günlük bir tatil bizleri bekliyor. Ancak 17 milyona yakın emekli ve hak sahibi için asıl mesele tatil değil, cüzdanları rahatlatacak o ödeme.

Bayram ikramiyesi, emekliler için 2018 yılında büyük bir kazanım olarak hayatımıza girdi. O günlerde 1.000 TL olan bu tutar, ne yazık ki asgari ücret veya yeniden değerleme oranı gibi somut bir kıstasa bağlanmadı. Süreç içerisinde rakamlar şöyle değişti:

2018-2020: 1.000 TL. (Sabit kaldı) 2021: 1.100 TL. 2023: 2.000 TL. 2024: 3.000 TL. 2025: 4.000 TL.

2018 yılında 1.000 TL ile rahat bir kurbanlık alınabilirken, çikolata+şeker parası bile kalıyordu. Bugün 4.000 TL ile bir hindi almak bile hayal oldu.

Ankara kulislerinden aldığımız güçlü duyumlar, bu bayramda mutlaka bir artış yapılacağı yönünde. Peki artış oranı ne kadar olacak? Gözler şimdi yeni rakamın ilan edileceği günde! Ekonomi yönetiminden gelen güçlü sinyaller 17 milyona yakın emekli ve hak sahiplerine verilecek ikramiyede yapılacak artış yüzde 25 ile sınırlı kalması yönünde. Aksi takdirde bütçe dengelerine ve dezenflasyon sürecine dikkate değer oranda olumsuz etkilemesinin söz konusu olacağı ileri sürülmektedir.

İkramiyeyi kapmak için zamanla yarış var. Eğer henüz emekli değilseniz ancak şartlarınız tutuyorsa, 28 Şubat gününe kadar dilekçenizi SGK’ya ulaştırmalısınız. Bu tarihe kadar başvuran herkes bayram ikramiyesi listesine adını yazdıracak. Hayır, burada ince bir hesap var. Herkes "tam" ödeme almıyor: Tam Ödeme: Kendi çalışmasıyla emekli olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensupları rakamı eksiksiz alır. Hisseli Ödeme: Dul ve yetimler, aldıkları maaş oranına göre ikramiye alır. Örneğin; ikramiye 5.000 TL ilan edilir ise, yüzde 25 yetim aylığı alan bir çocuk 1.250 TL, yüzde 50 dul aylığı alan bir eş 2.500 TL alır. İş Göremezlik: İş kazası-meslek sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara, iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılır.

Sadece emekliler değil; şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular da bu ödemeden faydalanacak. Ancak sistemin dışında kalanlar da var: Dikkat: Primsiz 65 yaş aylığı alanlar, primsiz engelli maaşı alanlar ve banka/oda sandıklarından (TOBB vb.) emekli olanlar maalesef SGK'nın bu ikramiye ödemesinden yararlanamıyor.

Gelenek bozulmayacak. İkramiyelerin bayramdan önce hesaplara geçmesi bekleniyor. Tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak ödemelerin, mart ayının ortasından itibaren (Ramazan'ın son haftası) kademeli olarak başlaması bekleniyor... Bu bağlamda Ankara kulislerinde 5.000 TL’lik rakamın ilan edilmesi kuvvetle muhtemel hâle geldi. Ancak son anda Cumhurbaşkanımızın tesiriyle bu rakamın 5.500 TL’ye ya da zayıf bir ihtimal de olsa 6.000 TL’ye yükseltilmesi konuşuluyor. Hasılıkelam genel olarak şimdilik 5.000 TL’lik rakamın ağırlık kazandığını ve bu rakamın ilan edileceği beklenmektedir."

