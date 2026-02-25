Ünlü ekonomist 'Ankara'dan son dakika kulisi' diyerek emeklilere ilan edilecek gelişmeyi duyurdu

İkramiyeyi kapmak için zamanla yarış var. Eğer henüz emekli değilseniz ancak şartlarınız tutuyorsa, 28 Şubat gününe kadar dilekçenizi SGK’ya ulaştırmalısınız. Bu tarihe kadar başvuran herkes bayram ikramiyesi listesine adını yazdıracak. Hayır, burada ince bir hesap var. Herkes "tam" ödeme almıyor: Tam Ödeme: Kendi çalışmasıyla emekli olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensupları rakamı eksiksiz alır. Hisseli Ödeme: Dul ve yetimler, aldıkları maaş oranına göre ikramiye alır. Örneğin; ikramiye 5.000 TL ilan edilir ise, yüzde 25 yetim aylığı alan bir çocuk 1.250 TL, yüzde 50 dul aylığı alan bir eş 2.500 TL alır. İş Göremezlik: İş kazası-meslek sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara, iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılır.