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Ortalık çok fena karışacak! Pentagon, yeni UFO belgelerini yayımladı

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Ortalık çok fena karışacak! Pentagon, yeni UFO belgelerini yayımladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)" ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" ile ilgili yeni video ve görüntüleri içeren 5. grup belgeleri paylaştı.

#1
Foto - Ortalık çok fena karışacak! Pentagon, yeni UFO belgelerini yayımladı

CBS News'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda, UAP ve UFO ile ilgili devlet dosyalarının gizlilik derecelerinin kaldırılması ve kamuoyuna sunulması kapsamında Pentagon tarafından yeni belgeler yayımlandı.

#2
Foto - Ortalık çok fena karışacak! Pentagon, yeni UFO belgelerini yayımladı

Bu kapsamda "5. parti" olarak yayımlanan toplam 41 dosyalık materyalin içinde belgeler, videolar ve resimler yer aldı.

#3
Foto - Ortalık çok fena karışacak! Pentagon, yeni UFO belgelerini yayımladı

Yayımlanan belgelerin birinde, Eylül 2021'de Umman Körfezi üzerinde kaydedilen videolarda, tanımlanamayan hava fenomenleri görülüyor. Görüntüye ait raporda ise Umman Körfezi'nde düzenlenen tatbikat sırasında yaklaşık 25 UAP vakası görüldüğü belirtiliyor.

#4
Foto - Ortalık çok fena karışacak! Pentagon, yeni UFO belgelerini yayımladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından iletilen 2025'e ait bir diğer videoda ise Orta Doğu'da kalabalık bir bölgeye ait görüntü yer alıyor. Videoda, tanımlanamayan bir cismin ekran boyunca hızla ilerlediği görülüyor.

#5
Foto - Ortalık çok fena karışacak! Pentagon, yeni UFO belgelerini yayımladı

ABD Başkanı Trump, şubatta, ilgili bakanlıklar ve kurumlara, uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları tespit edip, yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini açıklamıştı.

#6
Foto - Ortalık çok fena karışacak! Pentagon, yeni UFO belgelerini yayımladı

Pentagon, UFO ve UAP'lar hakkındaki belgelerin ilk serisini 8 Mayıs'ta paylaşmıştı.

#7
Foto - Ortalık çok fena karışacak! Pentagon, yeni UFO belgelerini yayımladı

"war.gov/UFO/" adlı siteden ulaşılabilen belgelerde, onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar yer alıyor.

#8
Foto - Ortalık çok fena karışacak! Pentagon, yeni UFO belgelerini yayımladı

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