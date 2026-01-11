  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Ortalığı karıştıracak bir açıklama daha! Galatasaraylılar çıldırdı resmen...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Ortalığı karıştıracak bir açıklama daha! Galatasaraylılar çıldırdı resmen...

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Hasan Şaş, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye kaybetmesinin ardından adeta çılgına döndü. Çok konuşulacak ifadeler kullandı.

#1
Foto - Ortalığı karıştıracak bir açıklama daha! Galatasaraylılar çıldırdı resmen...

sporON kanalında yorumlarda bulunan Galatasaray efsanesi Hasan Şaş, Fenerbahçe'ye 2-0'la kaybedilen Türkiye Süper Kupası finalinden sonra çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Şaş, "Üstünüze oynuyorlar... Peki sen ne yapıyorsun? Bugün Beşiktaşlılar da Fenerbahçe'yi tuttu. Türkiye'deki çoğu kişi gibi... Bunun karşısında sen bu maça hazırlanamıyorsun" dedi.

#2
Foto - Ortalığı karıştıracak bir açıklama daha! Galatasaraylılar çıldırdı resmen...

Unutulmaz oyuncu, "Siz kendi içinizde savaşırsanız, dışardan sizi yerler! Herkes aklını başına alsın! Galatasaray başından sonuna hazırlanmamış! Konsantrasyonları olmadığı belli... 30. dakikada kaybetmiş gibilerdi. Maçtan önce hazırlanamamaktan dolayı... Rakibiniz sizden açtı. Fenerbahçe ile oynuyorsan, kalede Uğurcan Çakır olacak" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Ortalığı karıştıracak bir açıklama daha! Galatasaraylılar çıldırdı resmen...

Hasan Şaş, "Kimseyi incitmeden konuşmaya çalışıyorum ama sen takım kaptanısın, sen takımın hocasısın, sen kulüp başkanısın ve yöneticisin...

#4
Foto - Ortalığı karıştıracak bir açıklama daha! Galatasaraylılar çıldırdı resmen...

Siz bu maça hazırlanamadınız. Bundan sonra da maç seçmeyin. Sadece Fenerbahçe özelinde demiyorum. Sizin konfor alanınıza göre dünyada bir yer yok. Sen şartlar neyi emrediyorsa onu oynayacaksın... Sen Galatasaray'sın" yorumunu da yaptı.

