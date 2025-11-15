Haber Merkezi Giriş Tarihi: Ortaköy’deki midye faciasında kan donduran şüphe! Savcılık talimatı verdi
İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesinde iki çocuğun ve annenin art arda ölmesinin ardından savcılık, olayı “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçirerek soruşturmayı derinleştirdi. İlk incelemelerde gıda zehirlenmesine dair kesin bir bulguya ulaşılamaması, cinayet ihtimalini gündeme taşıdı. Cinayet Büro’nun devreye girmesiyle, ailenin yemek yediği işletmelerde ve şüpheli kişilerde geniş çaplı inceleme başlatıldı. İşte detaylar...