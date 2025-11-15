Ortaköy’deki midye faciasında kan donduran şüphe! Savcılık talimatı verdi

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesinde iki çocuğun ve annenin art arda ölmesinin ardından savcılık, olayı “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçirerek soruşturmayı derinleştirdi. İlk incelemelerde gıda zehirlenmesine dair kesin bir bulguya ulaşılamaması, cinayet ihtimalini gündeme taşıdı. Cinayet Büro’nun devreye girmesiyle, ailenin yemek yediği işletmelerde ve şüpheli kişilerde geniş çaplı inceleme başlatıldı. İşte detaylar...

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek Ailesi'nin çocukları Kadir Muhammed (6) ve Masal'ın (3) ölümünün ardından dün de anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybetti. 3 kez kalbi duran baba Servet Böcek'in (36) hayati tehlikesi ise sürüyor.

Ortaköy'de tantuni, midye ve kokoreç, sucuk ekmek yiyen ailenin yaşadığı felaket üzerine Adli Tıp Kurumu uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri; midye, tavuk tantuni, sucuk ekmek, mercimek çorbası ve kokoreç numunelerindeki incelemesine devam ediyor. Doktorların, aile fertlerinden alınan kan kültürlerine ilişkin çalışmaları da sürüyor. İlk bulgulara göre zehirlenmeye neden olabilecek net bir tespitin yapılamaması üzerine başsavcılık soruşturmasını derinleştirdi ve ölümlerde bir dış müdahale olup olmadığı ihtimalini gündemine aldı.

Sabah'ın haberine göre, kayıtlara 'şüpheli ölüm' diye geçen olayla ilgili Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği'ne talimat verildi. Soruşturmada, ailenin yiyecek aldığı 3 işletmeye yönelik işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Ortaköy'de mühürlenen işletme Golden Midye Tantuni'nin sahibi Ercan E., Fatih Beyazıt'ta lokum satan Fatih T. ve bir kişi daha 'taksirle ölüme sebebiyet vermekten' gözaltına alındı. Turizmci O.H.A. ile otel çalışanı M.A. ve otel işletmecisi U.B.D.'nin de 'tanık' olarak ifadeleri alındı. Öte yandan polis ekipleri, seyyar midye tezgâhının asıl sahibi Murat K., ona ürün veren çiğ midye satıcısı Hasan S. ve midye üretimi yapan Fatma A. ile Golden Midye Tantuni'nin çalışanı Selinay Y. ve işletmenin aşçısı Eda Nur E.'nin de ifadelerine başvurdu.

Anne ile iki çocuğunun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi'ne götürülerek otopsi işlemi yapıldı. Otopsi sonucunda 2 çocuğun dizlerinde ekimoz ve mide mukozasında hiperemi, yer yer submukozal kanamalar dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk incelemelerde ölüme neden olabilecek bir bulguya rastlanmadığı bilgisi üzerine soruşturmasını derinleştirdi. Başsavcılık, ailenin ölümünde bir dış müdahale olabileceği ihtimalini gözardı etmeyerek olayı 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçirdi ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne cinayet, intihar gibi kriminal soruşturma talimatı verdi. Kızı Çiğdem Böcek'in cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen dede Mustafa Çelik, "Bir haftalığına tatile geldiler.

Hastaneye gezerek geliyorlar ama daha sonra ölüyorlar. Bunun araştırılmasını istiyorum. Bizim çocuklarımızdan başka bu lokantadan veya otelden yemek yiyen oldu mu? Başka haber yok. Bunun da araştırılmasını istiyorum. Bütün yetkililere sesleniyorum. Bizim takipçimiz olmalarını istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Biz Isparta'dan buraya geldik. 2 gündür yollarda ağlıyoruz. Başkalarının canı yanmasın. Cenazeleri yarın Afyon Bolvadin'de defnedeceğiz. Babanın durumu kritik. 2 torunum ve bir kızım vefat etti" ifadelerini kullandı.

