Ortaköy’deki midye faciasında kan donduran şüphe! Savcılık talimatı verdi

Hastaneye gezerek geliyorlar ama daha sonra ölüyorlar. Bunun araştırılmasını istiyorum. Bizim çocuklarımızdan başka bu lokantadan veya otelden yemek yiyen oldu mu? Başka haber yok. Bunun da araştırılmasını istiyorum. Bütün yetkililere sesleniyorum. Bizim takipçimiz olmalarını istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Biz Isparta'dan buraya geldik. 2 gündür yollarda ağlıyoruz. Başkalarının canı yanmasın. Cenazeleri yarın Afyon Bolvadin'de defnedeceğiz. Babanın durumu kritik. 2 torunum ve bir kızım vefat etti" ifadelerini kullandı.