Gündem
6
Yeniakit Publisher
Kaldırımda giden yayaları bile rahat yürütmüyorlar: Motosiklet terörü dur durak bilmiyor

IHA Giriş Tarihi:
Kaldırımda giden yayaları bile rahat yürütmüyorlar: Motosiklet terörü dur durak bilmiyor

Samsun’da ekim ayında yaşanan motosiklet kazalarının büyük çoğunluğu hız, kırmızı ışık ve şerit ihlallerinden kaynaklandı; kural tanımayan sürücülerin tehlikeli anları KGYS kameralarına yansıdı, lise öğrencisinin otomobile çarpıp havada takla attığı görüntüler ise dikkat çekti. Samsun’da ekim ayında motosiklet kazaları artış gösterdi. Kentin çeşitli ilçelerinde yaşanan kazalar, sürücü ve yayaların kurallara uymaması ile dikkatsizliğin neden olduğu riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. İlkadım, Atakum ve çevre bölgelerdeki kazaların büyük çoğunluğunun hız, ışık ve şerit ihlallerinden kaynaklandığı görüldü.

#1
Foto - Kaldırımda giden yayaları bile rahat yürütmüyorlar: Motosiklet terörü dur durak bilmiyor

İlkadım ilçesi Lise Caddesi ile Saadet Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana gelen kazada, Lise Caddesi üzerinden seyreden 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü havada takla atarak yola savruldu. Kaza anı KGYS kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

#2
Foto - Kaldırımda giden yayaları bile rahat yürütmüyorlar: Motosiklet terörü dur durak bilmiyor

Canik ilçesi Meskenler Kavşağı’nda yaşanan kazada ise yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir çocuğa, hızla gelen motosiklet sürücüsü çarptı. Hem çocuk hem de motosiklet sürücüsü yaralanırken o anlar da KGYS kameraları tarafından kaydedildi.

#3
Foto - Kaldırımda giden yayaları bile rahat yürütmüyorlar: Motosiklet terörü dur durak bilmiyor

Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı İncesu Kavşağı’nda meydana gelen bir başka kazada, bulvar yoluna çıkan bir otomobile motosiklet hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü takla atarak otomobilin tavanına düştü. İlkadım ilçesi Karayolları Kavşağı’nda yaşanan kazada ise motosiklet sürücüsü, otomobilin sağından geçmeye çalıştığı sırada, otomobilin sağa dönmesi sonucu araca çarptı. Çarpışmayla yere düşen sürücü yaralandı.

#4
Foto - Kaldırımda giden yayaları bile rahat yürütmüyorlar: Motosiklet terörü dur durak bilmiyor

Bir başka kaza ise İlkadım ilçesi Unkapanı Kavşağı’nda meydana geldi. Yaya yolundan karşıya geçmek isteyen bir çocuğa motosiklet çarptı. Kaza anı kameralara anbean yansıdı. Atakum ilçesi Atakent Kavşağı’nda gerçekleşen kazada, ışık ihlali yapan bir motokuryeye otomobil çarptı. Motosikletiyle yere düşen kuryenin yaralandığı öğrenildi. Ayrıca araçların sağından geçme sonucu yaşanan kazalar ve çeşitli ışık ihlalleri de KGYS kameraları tarafından kaydedildi.

#5
Foto - Kaldırımda giden yayaları bile rahat yürütmüyorlar: Motosiklet terörü dur durak bilmiyor

yapan araçların kazaları yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Kavşağı’nda sol şeritten gelen ambulansı fark etmeyen sürücünün şerit değiştirmesi üzerine ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Denizevleri Kavşağı’nda ise aşırı hızla kırmızı ışıkta geçen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak durabildi. Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde de kırmızı ışık ihlali yapan ve dönüş yasağı bulunan noktada sola dönmeye çalışan sürücülerin kazaları KGYS kameralarına yansıdı. Yetkililer, sürücü ve yayalara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

