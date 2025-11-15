Kaldırımda giden yayaları bile rahat yürütmüyorlar: Motosiklet terörü dur durak bilmiyor

Samsun’da ekim ayında yaşanan motosiklet kazalarının büyük çoğunluğu hız, kırmızı ışık ve şerit ihlallerinden kaynaklandı; kural tanımayan sürücülerin tehlikeli anları KGYS kameralarına yansıdı, lise öğrencisinin otomobile çarpıp havada takla attığı görüntüler ise dikkat çekti. Samsun’da ekim ayında motosiklet kazaları artış gösterdi. Kentin çeşitli ilçelerinde yaşanan kazalar, sürücü ve yayaların kurallara uymaması ile dikkatsizliğin neden olduğu riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. İlkadım, Atakum ve çevre bölgelerdeki kazaların büyük çoğunluğunun hız, ışık ve şerit ihlallerinden kaynaklandığı görüldü.