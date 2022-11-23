Örnek olmak için tarlasına kabak ekti 200 bin lira kazandı

Olgun bir kabağın içerisinde 150-200 arası çekirdek çıktığını belirten Günay, bir verip 150 alan hiçbir ürün olmadığını söyledi. 2 kabaktan elde edilen yaklaşık 300 çekirdek ile ortalama bir dönüm ekilebildiğini belirten Günay şunları söyledi: “Bir kabaktan 150 üretiyorsun, 2 kabaktan 300 adet. Yani 2 anaç bıraktığınız zaman seneye 1 dönüm, 20 bıraktığınız zaman 10 dönüm gibi hesaplar çıkarılıyor. 5 dönüm köyde yeri varsa, gurbete çıkanlara yani yazık ederler, çıkmasınlar. Gelsinler ben eğitim veririm. Yani ben gönüllü olarak yapıyorum, bu iş için devletten para almıyoruz. Yani öyle bir beklentimiz de yok. Biz şu ana kadar üretimi, para kazanmak için yapmadık. Ben bölgeye örnek olmak için yaptım. İhtiyacım da yok ama 200 bin TL iyi para. Bir yan gelir oldu, vergi yok, KDV yok, stopaj yok, masraf yok. Ben talepte bulunmadım. Ben bilgi desteğinde bulundum, onu da sağ olsunlar olmadılar. Yani benim onlardan maddi bir talebim olmadı ama bilgisel anlamda destek istiyoruz. Maalesef zaten bilmiyorlar. Bizim Zonguldak çıkmaz sokak olmuş burası. Ama inşallah bundan sonra iyi olur. Benim 30 çiftçi hedefim var bu sene. 5 ton üretse, 150 ton yapar. 10 ton üretirsek. 300 ton yapar, pazar sıkıntısı yok. Valla ben bu kadar talep olacağını bilseydim toptan vermezdim. İlk etapta çekindik. Açık söylemek gerekirse ‘ben bu kadar malı kime satacağım?’ diye düşünüyordum.”