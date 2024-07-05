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Örnek alınacak azim! Ev hanımı kadın 2 kitap yazdı

2024-07-05 11:56:28
Örnek alınacak azim! Ev hanımı kadın 2 kitap yazdı

Kastamonu’da yaşayan 40 yaşındaki Hikmet Pencereci, açık öğretim ile lise mezunu olup iki kitap yazdı. Azmi ile örnek olan Pencereci üçüncü kitabında Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan bir hikayeyi satırlarına dökecek.

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Foto - Örnek alınacak azim! Ev hanımı kadın 2 kitap yazdı

Kastamonu'da yaşayan 40 yaşındaki ev hanımı Hikmet Pencereci, ailesi tarafından ailesi tarafından okula gönderilmediği için eğitimini açık öğretim ile tamamladı. İlkokulu bitirdikten sonra okula gidemeyen Pencereci, küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu yazarlık için ortaokul ve lise eğitimini açık öğretimden tamamladı. Okuma ve yazma becerilerini kendi çabasıyla geliştiren Pencereci, babasına olan sevgisini anlatan şiirler yazmaya başladı. Yazdığı şiirleri biriktirmeye başlayan Pencereci, evlendikten sonra da yazma hayalinden kopamadı. 2018 yılında çok istediği ancak gerçekleştiremediği öğretmenlik hayalinin hikayesini yazmaya karar veren Pencereci, iki yıllık bir uğraşın ardından yaşadıklarını ve hayallerini kitap haline getirdi. Pencereci, yazdığı kitabı bastırabilmek için de ev çiçekleri yetiştirip semt pazarlarında sattı. Biriktirdiği parayla ilk kitabını yayımlayan Hikmet Pencereci, ilk kitabı yayımlandıktan sonra, 2,5 yıllık bir çalışma ile ikinci kitabı olan “Fırtınalı Kasım"ı yayımladı. Gerçek bir hikayeden esinlenerek yazdığı ikinci kitabından da olumlu dönüşler ve eleştiriler alan Hikmet Pencereci, üçüncü kitabı için çalışmaya başladı. Hikmet Pencereci, üçüncü kitabını da Balkan ve Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de en çok şehit veren illerin başında gelen Kastamonu'da Kurtuluş Mücadelesi sırasında yaşanan gerçek bir hikayeyi yazmak istediğini söyledi.

#2
Foto - Örnek alınacak azim! Ev hanımı kadın 2 kitap yazdı

Kastamonu'da yaşayan 40 yaşındaki ev hanımı Hikmet Pencereci, ailesi tarafından ailesi tarafından okula gönderilmediği için eğitimini açık öğretim ile tamamladı. İlkokulu bitirdikten sonra okula gidemeyen Pencereci, küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu yazarlık için ortaokul ve lise eğitimini açık öğretimden tamamladı. Okuma ve yazma becerilerini kendi çabasıyla geliştiren Pencereci, babasına olan sevgisini anlatan şiirler yazmaya başladı. Yazdığı şiirleri biriktirmeye başlayan Pencereci, evlendikten sonra da yazma hayalinden kopamadı. 2018 yılında çok istediği ancak gerçekleştiremediği öğretmenlik hayalinin hikayesini yazmaya karar veren Pencereci, iki yıllık bir uğraşın ardından yaşadıklarını ve hayallerini kitap haline getirdi. Pencereci, yazdığı kitabı bastırabilmek için de ev çiçekleri yetiştirip semt pazarlarında sattı. Biriktirdiği parayla ilk kitabını yayımlayan Hikmet Pencereci, ilk kitabı yayımlandıktan sonra, 2,5 yıllık bir çalışma ile ikinci kitabı olan “Fırtınalı Kasım"ı yayımladı. Gerçek bir hikayeden esinlenerek yazdığı ikinci kitabından da olumlu dönüşler ve eleştiriler alan Hikmet Pencereci, üçüncü kitabı için çalışmaya başladı. Hikmet Pencereci, üçüncü kitabını da Balkan ve Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de en çok şehit veren illerin başında gelen Kastamonu'da Kurtuluş Mücadelesi sırasında yaşanan gerçek bir hikayeyi yazmak istediğini söyledi.

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Foto - Örnek alınacak azim! Ev hanımı kadın 2 kitap yazdı

“Çocukluğumda küçük küçük şiirler yazıyordum, şimdi roman yazıyorum” Yazma isteğinin küçük yaşlardan itibaren devam ettiğini söyleyen Pencereci, “Çocukluğumdan beri yazmak hayalim hep vardı. Çocukluğumda küçük küçük şiirler yazıyordum. Daha sonra bu şiirlerim hikayelere, hikayeler romanlara dönüştü. Küçük defterlere karaladıklarımı büyük defterlere geçirmeye başladım. Defterden sonra ajandalara notlar almaya başladım. Yazma benim hayalim olduğu için ben de kendi hayalimi gerçekleştirmek için kendi kendime adımlar attım. Kitaplarımın yanı başımda durmalarından dolayı çok mutluyum. Ben ev hanımıyım. Günlük sosyal hayatım bulunuyor. Burada yaptığım bir takım işlerim oluyor. Kendi ailemizin içerisinde kendimize göre işlerimiz oluyor. Sürekli çeşitli kurslara katılıyorum. Kendimi her gün geliştirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı. "Diğer kadınlara da ilham oldum" Yazma isteği ya da yeteneği olan kadınlara ilham olduğunu belirten Pencereci, hayallerden vazgeçilmemesi gerektiğini belirterek, “Ben kitabımı çıkarttıktan sonra duyanlar olmuş, beni arayanlar oldu. Senelerdir içerisinde bastırdıkları yazma isteği, yeteneği olan hanımlar, tebrik ettiler. Onlar da bu saatten sonra harekete geçip kendi hikayelerini gerçekleştireceklerini söylediler. Bunlar benim için çok güzel duygular. Kendi çevremde gönüllere dokunmak, güzel bir şeylere aracı olmak çok hoşuma gidiyor. Başka kadınlara da ilham olduk. İlk kitabım yayınlanınca haberlere çıktım. Bu haberleri okuyanlar da bana ulaşıp hem beni tebrik etti hem de kendi duygularını bastırdıklarını söylediler. Benden de fikirlerimi aldılar. Kitaplarımı okuyucularımızın okuduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Kitabımızı alan, kitabımızı okuyup yorumlayan, elden ele ulaştıran herkese teşekkür ediyorum. İyi tepkiler alan hikayelerin güzel yerlere gelmesini temenni ediyorum” dedi.

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