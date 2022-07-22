  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
Ormanlık alanda ürküten görüntü! Erkek cesedi bulundu

2022-07-22 23:36:00
Ormanlık alanda ürküten görüntü! Erkek cesedi bulundu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

#1
Foto - Yoldan geçen vatandaşların yerde yatan birisi olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri üzerinde Ramazan Serkan Yenievli (36) adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yoldan geçen vatandaşların yerde yatan birisi olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri üzerinde Ramazan Serkan Yenievli (36) adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

#2
Foto - Yenievli'nin ormanlık alanda kaldığı tahmin edilirken cesedin ilk belirlemelere göre en az 3 günlük olduğu belirtildi.

Yenievli'nin ormanlık alanda kaldığı tahmin edilirken cesedin ilk belirlemelere göre en az 3 günlük olduğu belirtildi.

#3
Foto - Olay yeri ve savcı incelemesinin ardından ceset, ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yeri ve savcı incelemesinin ardından ceset, ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Elon Musk'tan Türkiye kararı! O ilde kurulacak
Ekonomi

Elon Musk'tan Türkiye kararı! O ilde kurulacak

Elon Musk’ın sahibi olduğu dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye'deki ilk şarj istasyonlarını Bolu'ya kurdu...
Tahıl koridoru anlaşması için imzalar atıldı! Denetimler İstanbul'dan yapılacak
Gündem

Tahıl koridoru anlaşması için imzalar atıldı! Denetimler İstanbul'dan yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Gutteres ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun katılımıyla tahıl koridoru için tarihi imza İsta..
Tarihi anlaşmaya damga vuran anlar! Başkan Erdoğan Bakan Hulusi Akar'ı böyle uyardı
Gündem

Tarihi anlaşmaya damga vuran anlar! Başkan Erdoğan Bakan Hulusi Akar'ı böyle uyardı

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşma İstanbul'da imzalandı. Törene imzaladığı sözleşmeyi ..
TOKİ'den flaş açıklama! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gelişmeyi az önce duyurdular
Gündem

TOKİ'den flaş açıklama! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gelişmeyi az önce duyurdular

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşları, idarenin adını kullanarak telefonla ve..
“Cinsiyetinin ne olduğu bile belli değil” Ece Erken hakkında şok gelişme
Gündem

“Cinsiyetinin ne olduğu bile belli değil” Ece Erken hakkında şok gelişme

Ece Erken, 2 yıl önce edepsiz sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile ilgili sözler sarf etmişti. Sunucuya mahkemeden kötü haber geldi. Er..
Son dakika: Dolar ne kadar? 22 Temmuz 2022 serbest piyasada dolar euro anlık fiyatları:
Ekonomi

Son dakika: Dolar ne kadar? 22 Temmuz 2022 serbest piyasada dolar euro anlık fiyatları:

Dolar ve euro fiyatları hem Avrupa Merkez Bankası hem hem TC Merkez Bankasının faiz kararları sonrası bir hayli merak ediliyor. Dolar kurunu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23