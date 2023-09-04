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Dünya
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Orman yangınları kendi bu hale getirdi

2023-09-04 15:16:27
Orman yangınları kendi bu hale getirdi

Devam eden orman yangınları Endonezya'nın Palembang kentinde puslu havaya neden oluyor.

#1
Foto - Orman yangınları kendi bu hale getirdi

Endonezya'nın Güney Sumatra bölgesindeki Ogan Ilir'de devam eden orman yangınları Palembang kentinde puslu havaya sebep oldu.

#2
Foto - Orman yangınları kendi bu hale getirdi

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik ajansına göre Palembang'da hava kalitesi sağlıksız seviyelere düştü.

#3
Foto - Orman yangınları kendi bu hale getirdi

Vatandaşlar açık havada fiziksel aktivitelerden kaçınmaları konusunda uyarılırken, açık havada vakit geçirenlerin hava kalitesinin sağlıksız olduğu durumlarda maske kullanmaları önerildi.

#4
Foto - Orman yangınları kendi bu hale getirdi

Musi Nehri de yangınlardan oluşan dumanların etkisi altında kaldı.

#5
Foto - Orman yangınları kendi bu hale getirdi

#6
Foto - Orman yangınları kendi bu hale getirdi

#7
Foto - Orman yangınları kendi bu hale getirdi

#8
Foto - Orman yangınları kendi bu hale getirdi

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