2023-09-04 15:16:27 Orman yangınları kendi bu hale getirdi
Devam eden orman yangınları Endonezya'nın Palembang kentinde puslu havaya neden oluyor.
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Devam eden orman yangınları Endonezya'nın Palembang kentinde puslu havaya neden oluyor.
Endonezya'nın Güney Sumatra bölgesindeki Ogan Ilir'de devam eden orman yangınları Palembang kentinde puslu havaya sebep oldu.
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik ajansına göre Palembang'da hava kalitesi sağlıksız seviyelere düştü.
Vatandaşlar açık havada fiziksel aktivitelerden kaçınmaları konusunda uyarılırken, açık havada vakit geçirenlerin hava kalitesinin sağlıksız olduğu durumlarda maske kullanmaları önerildi.
Musi Nehri de yangınlardan oluşan dumanların etkisi altında kaldı.
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