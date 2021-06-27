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Doğa
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Orman yangını sonrası kahreden manzara

2021-06-27 12:49:29
Orman yangını sonrası kahreden manzara

Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

#1
Foto - Batı Akdeniz'in gözde turizm merkezi Kaş'ta dün Üzümlü ve İslamlar mahalleleri ile Çerçiler Mahallesi'nde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahaleler sonucu söndürüldü.

Batı Akdeniz'in gözde turizm merkezi Kaş'ta dün Üzümlü ve İslamlar mahalleleri ile Çerçiler Mahallesi'nde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahaleler sonucu söndürüldü.

#2
Foto - Ekiplerin bölgede gece boyunca sürdürdüğü soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından günün ağarmasıyla alevlerin neden olduğu tahribatın boyutu da gözler önüne serildi.

Ekiplerin bölgede gece boyunca sürdürdüğü soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından günün ağarmasıyla alevlerin neden olduğu tahribatın boyutu da gözler önüne serildi.

#3
Foto - Çerçiler Mahallesi'nde 55 dönüm, Üzümlü ve İslamlar bölgesinde ise yaklaşık 1000 dönüm yeşil alanın zarar gördüğü yangın sonrası ortaya çıkan tablo drone ile havadan görüntülendi.

Çerçiler Mahallesi'nde 55 dönüm, Üzümlü ve İslamlar bölgesinde ise yaklaşık 1000 dönüm yeşil alanın zarar gördüğü yangın sonrası ortaya çıkan tablo drone ile havadan görüntülendi.

#4
Foto - Bu arada, yangın dolayısıyla 2 evde büyük çaplı hasar oluştuğu ve bir aracın kullanılamaz hale geldiği de görüldü.

Bu arada, yangın dolayısıyla 2 evde büyük çaplı hasar oluştuğu ve bir aracın kullanılamaz hale geldiği de görüldü.

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