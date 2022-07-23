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Türkiye
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Orman yangını söndürüldü

2022-07-23 15:57:51
Orman yangını söndürüldü

Bingöl'de bir orman yangını daha çıktı.

#1
Foto - İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

#2
Foto - Gelen son dakika haberine göre Bingöl'deki orman yangını söndürüldü.

Gelen son dakika haberine göre Bingöl'deki orman yangını söndürüldü.

#3
Foto - Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler...

Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler...

#4
Foto - Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler...

Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler...

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