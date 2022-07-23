2022-07-23 15:57:51 Orman yangını söndürüldü
Bingöl'de bir orman yangını daha çıktı.
Anlık altın fiyatları: Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları:
Ayçiçek yağı, şeker, buğday, mercimek fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Bakanlık devreye giriyor
Bingöl'de bir orman yangını daha çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Gelen son dakika haberine göre Bingöl'deki orman yangını söndürüldü.
Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler...
Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23