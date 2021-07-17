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Hayat-Aktüel
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Orman yangını kontrol altına alındı! Çalışmalar böyle görüntülendi

2021-07-17 16:38:55
Orman yangını kontrol altına alındı! Çalışmalar böyle görüntülendi

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki gün önce yangın çıktı.

#1
Foto - Yangına 39 saatlik bir müdahale yapıldı.

Yangına 39 saatlik bir müdahale yapıldı.

#2
Foto - Ardından kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Ardından kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

#3
Foto - Yangında zarar gören yaklaşık 200 hektarlık alan, helikopterle havadan görüntülendi.

Yangında zarar gören yaklaşık 200 hektarlık alan, helikopterle havadan görüntülendi.

#4
Foto - Yangın, Gazeluşağı mevkisindeki ormanlık alanda 2 ayrı noktada 15 Temmuz'da akşam saatlerinde çıktı.

Yangın, Gazeluşağı mevkisindeki ormanlık alanda 2 ayrı noktada 15 Temmuz'da akşam saatlerinde çıktı.

#5
Foto - Ekiplerin soğutma çalışmaları ve yanan alanlar görüntülere yansıdı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları ve yanan alanlar görüntülere yansıdı.

#6
Foto - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hassa ilçesinde 15 Temmuz'da saat 19.46'da çıkan orman yangınının, 39 saat sonra kontrol altına alındığını, yangında yaklaşık 200 hektar ormanlık ve örtülük alanın zarar gördüğünü açıklamıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hassa ilçesinde 15 Temmuz'da saat 19.46'da çıkan orman yangınının, 39 saat sonra kontrol altına alındığını, yangında yaklaşık 200 hektar ormanlık ve örtülük alanın zarar gördüğünü açıklamıştı.

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