Fenerbahçe'de Tedesco'nun yerine o isim geliyor! Herkes ters köşe olacak Araç sahiplerine çok ama çok kötü haber! Gece yarısı kallavi zam geldi Libya'dan şok hamle: Türkiye düşmanı ülkeyle deniz yetki konusunda anlaşma yaptılar Temmuzda emekliye çifte müjde! İşte kulislerde konuşulan iki senaryo Altın düştü, gözler Fed'de! İşte güncel fiyatlar Herkes lüks villa bekliyordu ama... Ünlü şarkıcı Hakkı Bulut'un yaşadığı ev herkesi şaşırttı Ve sonucu merakla beklenen toplantıdan karar çıktı! ABD'den İran'ın sürpriz teklifine cevap CHP'li vekil son seçim anketinin sonucunu paylaştı: İsmail Saymaz çılgına döndü Türkiye'nin 50 yıllık dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Sessiz sedasız konkordato ilan ettiler Çin'in savaş gemilerini bırakıp Türkiye'den alacaklar: Ama ihale sürecinde olmayacak şey oldu
CHP'li vekil son seçim anketinin sonucunu paylaştı: İsmail Saymaz çılgına döndü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin son anket sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

3
#1
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, X hesabından tartışma yaratan bir anket paylaştı. İlhan Kesici, kendi partisini üçüncü sıradan bu anket nedeniyle eleştirildi. Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz da Kesici'nin bu paylaşımına değindi.

#2
Saymaz, paylaşılan anketi anlatıp, "CHP milletvekilliğine düşecek iş mi bu ya?" dedi. Saymaz şunları ifade etti:

#3
"Dün bir CHP'li milletvekili gördüm. Sosyal medyada paylaşımını gördüm. Sayın Milletvekili bir anket paylaşmış. Bu ankette soru şu. Türkiye'de ekonomik sorunları kim çözer? Yüzde 35 hiçbiri, yüzde 24 AK Parti, yüzde 20 CHP. Sayın Milletvekili bunu soruyor diyor ki, bunun üzerine düşünmemiz lazım. Yahu CHP milletvekilliğine düşecek iş mi bu ya? Şimdi bak, CHP milletvekili partisini üçüncü gösteren anketi paylaşıp bunda bunun üzerine düşünmek lazım der mi ya? "

#4
Saymaz, bir AKP'li veya bir MHP'li vekilin bunu yapamayacağını dile getirdi. Saymaz, bir MHP'li vekilin bunu yapması halinde partisinden de ihraç edilebileceğini söyledi. Saymaz şöyle konuştu:

#5
"AK Parti Milletvekili bunu yapabilir mi? Mesela AK Parti Milletvekili kendisini ikinci gösteren anketi paylaşıp bunun üzerine düşünmeliyiz diye yazabilir mi? Yazar mı yani? Yazar mı? MHP milletvekili yazar mı? Yazısına nokta koyduğunda partiden ihraç edilir. DEM Parti'de yapılabilir mi? Ya bu niye CHP'de yapılabiliyor? Niye CHP'li milletvekilleri kendi partilerinin üçüncü gösteren anketi paylaşıp bunun üzerine düşünelim diyor, yapabiliyor ki yani? "

#6
Bu durumun "Akıl alır bir iş değil" diyerek yorumlayan Saymaz, CHP'nin son bir yıldır yürüttüğü siyasi mücadeleye değindi.

Yorumlar

secim anketlerinde değişmeyen tek olgu kürtler

dem parti standart kürtler baskasına vermez oyları yüzde 8*15 arası olay budur <<diğerlerine vermezzler ama secim bitince onlardan gözükürler bir yere gelirler<<diğerleri boş

Vay vay

Kısaca halk siyasilerden umudu kesmiş.. ülkenin sorunlarını mevcut iktidar ve muhalefetin cozemeyecegine inanıyor..
