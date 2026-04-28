CHP'li vekil son seçim anketinin sonucunu paylaştı: İsmail Saymaz çılgına döndü

"AK Parti Milletvekili bunu yapabilir mi? Mesela AK Parti Milletvekili kendisini ikinci gösteren anketi paylaşıp bunun üzerine düşünmeliyiz diye yazabilir mi? Yazar mı yani? Yazar mı? MHP milletvekili yazar mı? Yazısına nokta koyduğunda partiden ihraç edilir. DEM Parti'de yapılabilir mi? Ya bu niye CHP'de yapılabiliyor? Niye CHP'li milletvekilleri kendi partilerinin üçüncü gösteren anketi paylaşıp bunun üzerine düşünelim diyor, yapabiliyor ki yani? "