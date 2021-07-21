2021-07-21 19:17:49 Orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye-Kadirli'de, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Osmaniye-Kadirli'de, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sarıtanışmanlı köyü Kabaktepe mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme uçağı, 4 söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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