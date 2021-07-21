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Orman yangını kontrol altına alındı

2021-07-21 19:17:49
Orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye-Kadirli'de, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

#1
Foto - Sarıtanışmanlı köyü Kabaktepe mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sarıtanışmanlı köyü Kabaktepe mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - İhbar üzerine bölgeye söndürme uçağı, 4 söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye söndürme uçağı, 4 söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

#3
Foto - Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

#4
Foto - Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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