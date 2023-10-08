Ordu’da ‘zeytinyağlı karalahana sarması’ tescillendi

Karadeniz halkının temel besin maddelerinden biri olan, Ordu mutfağında önemli bir yere sahip, misafirlere özel ikram olarak masaları süsleyen ‘Ordu zeytinyağlı karalahana sarması / Ordu zeytinyağlı pancar sarması’ Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile coğrafi işaret aldı. Bu çerçevede il genelindeki coğrafi işaret alınan ürün sayısı ise 17’ye yükseldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin, şehre özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla yaptığı çalışmalar sürüyor. Şimdiye kadar birçok ürüne coğrafi işaret alan Büyükşehir Belediyesi’nin, yörenin vazgeçilmez lezzeti Ordu zeytinyağlı karalahana sarması için yaptığı başvuru da kabul edildi. ‘Ordu zeytinyağlı karalahana sarması / Ordu zeytinyağlı pancar sarması’ Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 155 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi. Bu çerçevede il genelindeki coğrafi işaret alınan ürün sayısı ise 17’ye yükseldi.