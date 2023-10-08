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Yaşam
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Ordu’da ‘zeytinyağlı karalahana sarması’ tescillendi

2023-10-08 15:24:07
Ordu’da ‘zeytinyağlı karalahana sarması’ tescillendi

Karadeniz halkının temel besin maddelerinden biri olan, Ordu mutfağında önemli bir yere sahip, misafirlere özel ikram olarak masaları süsleyen ‘Ordu zeytinyağlı karalahana sarması / Ordu zeytinyağlı pancar sarması’ Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile coğrafi işaret aldı. Bu çerçevede il genelindeki coğrafi işaret alınan ürün sayısı ise 17’ye yükseldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin, şehre özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla yaptığı çalışmalar sürüyor. Şimdiye kadar birçok ürüne coğrafi işaret alan Büyükşehir Belediyesi’nin, yörenin vazgeçilmez lezzeti Ordu zeytinyağlı karalahana sarması için yaptığı başvuru da kabul edildi. ‘Ordu zeytinyağlı karalahana sarması / Ordu zeytinyağlı pancar sarması’ Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 155 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi. Bu çerçevede il genelindeki coğrafi işaret alınan ürün sayısı ise 17’ye yükseldi.

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Foto - Ordu’da ‘zeytinyağlı karalahana sarması’ tescillendi

Gölköy Girişimci Kadın Kooperatifi Üyesi Feride Pamuk, coğrafi işaret alınarak bu lezzetin tanınırlığını artıracak olan Başkan Güler ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Pamuk, “Karalahana yöremizde eskiden beri tüketilen geleneksel bir yiyeceğimiz. Geçmişte ninelerimizden bu yana bolca yapılmış, tadılmış, tüketilmiş ve misafirlere özel ikram olarak sunulmuş bir yemektir. Bu nedenle Ordu’da misafirlere özellikle yapılan zeytinyağlı karalahana sarmasını tüm Türkiye ve dünyaya tanıtmak ve tattırmak için tescillenmesini sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Foto - Ordu’da ‘zeytinyağlı karalahana sarması’ tescillendi

Ordu Zeytinyağlı Karalahana Sarması / Ordu Zeytinyağlı Pancar Sarması’nın coğrafi işaret almasının ardından il genelindeki coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 17’ye çıktı. Daha önce Kabataş Helvası, Ordu Perşembe Ceviz Helvası, Ordu Yayla Pancarı (Dürme) Turşusu, Akkuş Şeker Fasulyesi, Gürgentepe Çoban Fasulyesi, Ordu Kivisi, Ordu Tostu, Yalıköy Köftesi, Ordu Taflan Turşusu, Ordu Sakarca Mıhlaması, Ordu Melocan Kavurması, Ordu Galdirik Kavurması ve Mesudiye Kuru Ekmeği/Mesudiye Goliti, Ordu Pidesi/Ordu Yağlısı, Ordu Fındıklı Burma Tatlısı ve Ordu İçli Tava tescillenmişti.

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