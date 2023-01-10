Ordu'da nefes kesen tatbikat

Yoroz Kent Ormanı, bünyesinde barındırdığı doğal tırmanış alanları ile tırmanış eğitimleri gerçekleştirmek isteyen gruplar için de tercih edilen bir yer haline geldi. Kentin önemli bir cazibe mekanı olan ve Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla dağcılık ve kaya tırmanış sporcularının da uğrak noktası haline gelen Yoroz’da, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 15 kişilik arama kurtarma ekibi de tatbikat gerçekleştirdi.