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Yaşam
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Ordu'da nefes kesen tatbikat

2023-01-10 17:35:17
Ordu'da nefes kesen tatbikat

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ekip, nefesleri kesen bir tatbikat gerçekleştirdi.

#1
Foto - Ordu'da nefes kesen tatbikat

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 15 kişilik arama kurtarma ekibi, Yoroz Kent Ormanı’nda yeni yılın ilk tatbikatını gerçekleştirdi. Ordu’nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde bulunan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, Haziran 2006'da Kent Ormanı ilan edilen 900 metre yüksekliğindeki Yoroz, yapılan çalışmalarla bambaşka bir kimliğe büründü.

#2
Foto - Ordu'da nefes kesen tatbikat

Yoroz Kent Ormanı, bünyesinde barındırdığı doğal tırmanış alanları ile tırmanış eğitimleri gerçekleştirmek isteyen gruplar için de tercih edilen bir yer haline geldi. Kentin önemli bir cazibe mekanı olan ve Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla dağcılık ve kaya tırmanış sporcularının da uğrak noktası haline gelen Yoroz’da, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 15 kişilik arama kurtarma ekibi de tatbikat gerçekleştirdi.

#3
Foto - Ordu'da nefes kesen tatbikat

Yoroz Kent Ormanı’nda 2023 yılının ilk tatbikatını gerçekleştiren ekipler, tatbikat çerçevesinde yüksek açı iniş çalışmaları ile sedye ile yaralı taşıma çalışmaları ile nefes kesti.

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