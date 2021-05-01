Ordu'da fındık bahçeleri ZİHA ile ilaçlanmaya başlandı

Suyabatmaz, teknolojiden faydalanarak en üst seviyede fayda sağlama gayreti içinde olduklarını belirterek şunları ifade etti: "İnsansız hava araçlarını zirai alanlarda kullanmak üzere tarım alanlarını ilaçladık. Dakikalar içinde 10 dönümü ilaçlayarak vatandaşımızın maliyetini düşürüyor ve fındığındaki verimi artırarak bölgemize artı bir katma değer katıyoruz. Projemiz kapsamında ORTAR Şirketi tarafından kiralanan bahçelerde bu hizmeti vereceğiz. Eğer vatandaşlarımız arzu ederse TARNET vasıtasıyla kendi bahçelerini ilaçlatabilirler."