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Hayat-Aktüel
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Ordu'da fındık bahçeleri ZİHA ile ilaçlanmaya başlandı

2021-05-01 16:03:35
Ordu'da fındık bahçeleri ZİHA ile ilaçlanmaya başlandı

Ordu'da ilk kez fındık bahçeleri zirai insansız hava araçlarıyla (ZİHA) ilaçlanmaya başlandı.

#1
Foto - Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi kapsamında, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan TARNET AŞ'ye ait ZİHA'lar kentte bahçeleri ilaçlamak için kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi kapsamında, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan TARNET AŞ'ye ait ZİHA'lar kentte bahçeleri ilaçlamak için kullanılıyor.

#2
Foto - Fatsa ilçesi Küpdüşen Mahallesi'ndeki 10 dönümlük fındık bahçesi de kısa bir süre içinde ZİHA ile ilaçlandı.

Fatsa ilçesi Küpdüşen Mahallesi'ndeki 10 dönümlük fındık bahçesi de kısa bir süre içinde ZİHA ile ilaçlandı.

#3
Foto - Proje Koordinatörü Asım Suyabatmaz, AA muhabirine,

Proje Koordinatörü Asım Suyabatmaz, AA muhabirine, "Fındığın verimliliğini artırmak amacıyla hazırladığımız proje kapsamında bahçelerine bakamayan ya da imkansızlıktan atıl bırakan kişilerden bahçelerini 5 yıllığına kiralıyoruz. 5 yıl boyunca budamadan gübrelemeye kadar tüm bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu süre zarfında aynı alandan alınan fındık miktarını iki katına çıkarma hedefimiz var." dedi.

#4
Foto - Suyabatmaz, teknolojiden faydalanarak en üst seviyede fayda sağlama gayreti içinde olduklarını belirterek şunları ifade etti:

Suyabatmaz, teknolojiden faydalanarak en üst seviyede fayda sağlama gayreti içinde olduklarını belirterek şunları ifade etti: "İnsansız hava araçlarını zirai alanlarda kullanmak üzere tarım alanlarını ilaçladık. Dakikalar içinde 10 dönümü ilaçlayarak vatandaşımızın maliyetini düşürüyor ve fındığındaki verimi artırarak bölgemize artı bir katma değer katıyoruz. Projemiz kapsamında ORTAR Şirketi tarafından kiralanan bahçelerde bu hizmeti vereceğiz. Eğer vatandaşlarımız arzu ederse TARNET vasıtasıyla kendi bahçelerini ilaçlatabilirler."

#5
Foto - Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Harun Murat Çakır da ilerleyen günlerde üye çiftçilerin randevu sistemiyle bahçelerini ZİHA'larla ilaçlatabileceklerini dile getirdi. Çakır, ZİHA'ları ilk kez 2019 yılında çeltik arazilerini ilaçlamak için kullandıklarını belirterek,

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Harun Murat Çakır da ilerleyen günlerde üye çiftçilerin randevu sistemiyle bahçelerini ZİHA'larla ilaçlatabileceklerini dile getirdi. Çakır, ZİHA'ları ilk kez 2019 yılında çeltik arazilerini ilaçlamak için kullandıklarını belirterek, "Şimdi ise Ordu'da ilk kez ZİHA'larla ilaçlama yaptık. ZİHA'lar maliyeti ciddi anlamda düşürüyor ve zaman anlamında da çiftçilerimizi rahatlatıyor" diye konuştu. TARNET AŞ ZİHA Operasyon Birimi Sorumlusu İbrahim Çalışkan da geleneksel yöntemlerle mümkün olmayan engebeli arazi şartlarında bu sistemle hizmet verdiklerini söyledi.

#6
Foto - Üreticilerin arazilerini genellikle sırt pompalarıyla ilaçladıklarına dikkati çeken Çalışkan,

Üreticilerin arazilerini genellikle sırt pompalarıyla ilaçladıklarına dikkati çeken Çalışkan, "Bir üretici sırt pompasıyla günde 10 dönümlük araziyi ilaçlayabilir. Biz ZİHA ile 10 dönümlük araziyi 10 dakikada ilaçlayabiliyoruz. Çeltikle başlayan ZİHA serüvenini fındıkla devam ettirmek istiyoruz ve dünyada ilk kez Ordu Büyükşehir Belediyesinin projesi kapsamında fındık bahçelerini ZİHA'larla ilaçladık" dedi.

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