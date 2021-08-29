Ordu’da ailesini kurşuna dizen 14 yaşındaki çocuktan şok savunma!

''ANNEM BANA KÖTÜ DAVRANIYOR'' Gözaltına alınan F.Y.'nin, pedagog eşliğinde alınan ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Avukat talebinde bulunan F.Y.'nin, ilk ifadesinde özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını söylediği belirtildi. ''BENİ SEVMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'' Üzerine atılı suçlamayı anladığını ifade eden F.Y.'nin, "Avukatım eşliğinde ifade vermek istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı anladım. Bu yıl ortaokulu yeni bitirdim, liseye gideceğim. Ailem tarafından uzun zamandır psikolojik baskıya uğruyorum. Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyor. Beni sevmediğini düşünüyorum. ''İÇİMDE BİR KİN BİRİKTİRMEME SEBEP OLDU'' Bu benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu. Babam yıllık izne ayrıldı. Fındık için Korgan'a geldik. Ben Korgan'ı pek sevmiyorum. Fındık toplamayı da sevmiyorum. Ailemin baskısıyla bahçede çalışıyorum. Geçen 3 günde ailemle fındık toplamaya yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı" dediği öğrenildi. Öte yandan olayda hayatı kaybeden aile fertleri ise, bugün Korgan ilçesinde toprağa verilecek.