2021-08-29 12:03:59 Ordu’da ailesini kurşuna dizen 14 yaşındaki çocuktan şok savunma!
Ordu'nun 14 yaşındaki F.Y., fındık bahçesine gitme meselesi yüzünden tartıştığı ailesine, polis babasının tabancası ile kurşun yağdırmıştı. Anne, anneanne ve ağabey hayatını kaybederken, baba ise ağır yaralanmıştı. Olayın ardından F.Y.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. F.Y.'nin özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını ve bunun içinde kin biriktirmesine neden olduğunu söylediği belirtildi.