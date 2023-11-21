2023-11-21 16:15:39 Orada 'kayıp şehir’ bulundu! Gören, gözlerine inanamıyor! İşte şok eden detaylar
Orta Atlantik Sırtı’nda bulunan ve en az 120 bin yıldan beri yükselen hidrotermal bir bölge, dünyada eşi benzeri olmayan bir yaşam alanını ve pek çok canlıyı barındırıyor. Sciencealert sitesinden Carly Cassella'nın yazısına ve Gazete Duvar'dan Tarkan Tufan'ın çevirisine göre; Orta Atlantik Sırtı’nın batısında yer alan bir sualtı dağının doruk noktasına yakın bir yerde, karanlığın içinde, sivri uçlu kulelerden oluşan yapılar yükseliyor. Krem rengi karbonattan oluşan duvarlar ve sütunlar, keşif amacıyla gönderilen uzaktan kumandalı bir aracın ışığında hayalet benzeri mavi bir görüntü arz ediyor.