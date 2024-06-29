2024-06-29 13:28:01 Oppo A38’de müjde geldi! Özellikler neler?
Oppo yeni modeli A38'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Peki A38 özellikleri neler? İşte detaylar...
Oppo yeni modeli A38'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Peki A38 özellikleri neler? İşte detaylar...
OPPO A38 modelinin Türkiye’de satışa sunulacağı açıkladı. OPPO Türkiye telefon için henüz bir tarih vermezken, telefonun fiyatı da henüz açıklanmadı.
Oppo A38'in özellikleri neler? Ekran boyutu 6,56 inç olan telefonun IPS LCD ekranında 90 Hz yenileme hızı bulunuyor.
Telefon Mediatek Helio G85 işlemcisinden güç alıyor.
Arka tarafında 50 megapixellik kamera bulunan cihazda 5 megapixellik selfie kamerası mevcut.
Cihazda, 33W şarj destekli 5.000 mAh batarya kullanılıyor.
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