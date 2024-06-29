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Teknoloji-Bilişim
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Oppo A38’de müjde geldi! Özellikler neler?

2024-06-29 13:28:01
Oppo A38’de müjde geldi! Özellikler neler?

Oppo yeni modeli A38'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Peki A38 özellikleri neler? İşte detaylar...

#1
Foto - Oppo A38’de müjde geldi! Özellikler neler?

OPPO A38 modelinin Türkiye’de satışa sunulacağı açıkladı. OPPO Türkiye telefon için henüz bir tarih vermezken, telefonun fiyatı da henüz açıklanmadı.

#2
Foto - Oppo A38’de müjde geldi! Özellikler neler?

Oppo A38'in özellikleri neler? Ekran boyutu 6,56 inç olan telefonun IPS LCD ekranında 90 Hz yenileme hızı bulunuyor.

#3
Foto - Oppo A38’de müjde geldi! Özellikler neler?

Telefon Mediatek Helio G85 işlemcisinden güç alıyor.

#4
Foto - Oppo A38’de müjde geldi! Özellikler neler?

Arka tarafında 50 megapixellik kamera bulunan cihazda 5 megapixellik selfie kamerası mevcut.

#5
Foto - Oppo A38’de müjde geldi! Özellikler neler?

Cihazda, 33W şarj destekli 5.000 mAh batarya kullanılıyor.

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