Operasyonun şaşkına çeviren detayları ortaya çıktı! Maduro, baskın sırasında bakın ne yapmaya çalışmış

Dört gün önce Başkan Trump onay vermişti ancak hava koşullarının daha elverişli olması için bekleme kararı alınmıştı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, cumartesi sabahı düzenlenen basın toplantısında, "Noel ve Yeni Yıl boyunca haftalarca ABD ordusunun kadın ve erkekleri hazır bekledi; doğru tetikleyici koşulların oluşmasını ve başkanın harekat emrini vermesini sabırla bekledik," dedi. Trump'ın operasyonu başlatma emri cuma günü saat 22.46'da geldi. Trump, gece baskınından birkaç saat sonra Fox & Friends programında, "Bunu dört gün önce yapacaktık, üç gün önce, iki gün önce… Ama sonra bir anda her şey açıldı ve 'Hadi' dedik" ifadelerini kullandı. General Caine, Trump'ın kendilerine "Bunu takdir ediyoruz… İyi şanslar ve Tanrı yardımcınız olsun" dediğini aktardı. Emir, Karakas'ta gece yarısından hemen önce verildi; bu da askeri birliklere karanlıkta hareket etmek için neredeyse tüm geceyi tanıdı.