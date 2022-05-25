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Hayat-Aktüel
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Operasyonda şoke eden görüntü! Toprağa gömülü terörist cesedi bulundu

2022-05-25 23:06:21
Operasyonda şoke eden görüntü! Toprağa gömülü terörist cesedi bulundu

TSK'nın Tunceli'de yürüttüğü Eren Abluka-7 operasyonları kapsamında toprağa gömülü bir terörist cesedi bulundu.

#1
Foto - Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonlarında çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, toprağa gömülü bir teröristin cesedi bulundu.

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonlarında çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, toprağa gömülü bir teröristin cesedi bulundu.

#2
Foto - Tunceli Valiliği tarafından söz konusu operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Tunceli Valiliği tarafından söz konusu operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

#3
Foto - Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde, 25 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi, 1500 kg amonyum nitrat, 6 adet EYP düzeneği, 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet havan mühimmatı, 2 adet el bombası, 2 adet TS 50 mayın, 6 adet RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği, 5 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü, 10 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 3200 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 2000 metre elektrik kablosu, 20 adet pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup emniyetli bir şekilde imha edilmiştir. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” denildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde, 25 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi, 1500 kg amonyum nitrat, 6 adet EYP düzeneği, 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet havan mühimmatı, 2 adet el bombası, 2 adet TS 50 mayın, 6 adet RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği, 5 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü, 10 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 3200 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 2000 metre elektrik kablosu, 20 adet pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup emniyetli bir şekilde imha edilmiştir. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” denildi.

#4
Foto - İşte operasyonda ele geçirilenler...

İşte operasyonda ele geçirilenler...

#5
Foto - İşte operasyonda ele geçirilenler...

İşte operasyonda ele geçirilenler...

#6
Foto - İşte operasyonda ele geçirilenler...

İşte operasyonda ele geçirilenler...

#7
Foto - İşte operasyonda ele geçirilenler...

İşte operasyonda ele geçirilenler...

#8
Foto - İşte operasyonda ele geçirilenler...

İşte operasyonda ele geçirilenler...

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