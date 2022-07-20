Operasyona katılan isim detaylarıyla paylaştı: İstesek Kıbrıs'ın tamamını alırdık

Kıbrıs zaferini kazandıktan sonra yurda dönüşlerinin unutulmaz olduğunu belirten Altunel, “Gidişimiz çok sessiz oldu ama gelişimiz çok muazzam oldu. Bizi Gazimağusa limanından savaş gemisine bindirdiler. Binmeden önce askeri bando bizi marşlarla uğurladı. Çok göğsümüz kabardı, yürüyüş yaptık. Savaş gemisine bindik. Sonra geldik Mersin'e, bizi askeri bando, Büyükşehir Belediyesi bandosu, davul zurnalar, bütün müzisyenler cümbür cemaat bir neşe içerisinde indik. Hepsi boynumuza sarılıp öptüler, ‘Gazanız mübarek olsun, zaferiniz daim olsun’ diye” ifadelerine yer verdi. Rumların Kıbrıs’ta çok katliamlar yaptığını ve birçok insanı katletmesine rağmen hala Türkiye’yi katliamcı olarak suçladıklarını ifaden Altunel, sözlerine şöyle devam etti: “Kıbrıs’ın tamamını alırdık ama istilacı ve işgalci durumuna düşmemek için geri çekildik. Fakat bunlar hala utanmadan sıkılmadan ‘Türkiye işgalci’ diyor. 1960’tan 1974’e kadar yapmadıkları katliam kalmadı. Sandallar, Muratağa köylerinde vatandaşlarımızı yaktılar, yıktılar. Nevzat İlhan'ı (Tabip Binbaşı) takip etmişler ve hastaneye gittiği zaman EOKA’cılar bastı. Eşini ve üç çocuğunu katletti. 1963’te Cengiz Topel’i (Türk pilot) şehit ettiler. Yoksa kurtarmıştı kendisini fakat Rum bölgesine indiği için katliam yaptılar. Bunun gibi daha nice katliamlar yaptılar, kendilerini görmüyorlar ama hala ‘Türkiye katliamcı’, esasında kendileri.”