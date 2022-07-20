Operasyona katılan isim detaylarıyla paylaştı: İstesek Kıbrıs'ın tamamını alırdık

Savaş meydanında Rumlarla karşılıklı ateş, süngü ve el bomlarıyla savaştıklarını anlatan Kıbrıs gazisi Özcan Altunel, “Başka bir tank, top yoktu. Zaten tankçı, topçu değildik. Komandoyduk biz. Beşparmak Dağları'na çıktık. Orada 4 ay kaldık ama açlık, susuzluk. İlk gün keçiboynuzu yedik. Keçiboynuzu çoktu Beşparmak Dağları'nda ama bir gün dayandı, koskoca birlik. İkinci ve üçüncü günde kumanyalarımızı yedik, ondan sonra yok. Allah'a şükür Bolu’da eğitimini almıştık. Cehennem haftalarında, hayatı idame haftalarında götürürlerdi üç ayda bir meskun bir yerlere bırakırlardı, arkamızdan yemek, su gelmezdi. Hayatınızı idam ettirin. Biz de su olarak yeşil bitki yapraklarını kaynatıp acı suyunu içiyorduk. Yiyecek olarak da yılan, kaplumbağa, salyangoz yakalayıp onları pişirip yiyorduk. Beşparmak Dağları'nda su geçiyordu ama bize istihbarat geldi ki ‘Sakın suyu içmeyin, Rumlar zehirlemiş’. İçemiyorduk. Başımızda 45 derece sıcak zaten. Çok çileler çektik, uykusuzluk, yorgunluk. Ama Allah’a şükür 4 ayımız geçti ama çok zor geçti tabii” dedi.