Milyar sterlinlik dev imza geldi! İngiltere, “Onlar bu işin ustası” deyip savunmasını Baykar’ın ortağına teslim etti
Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, askeri envanterini güçlendirmek amacıyla Türkiye’nin gururu Baykar’ın stratejik ortağı olan Leonardo UK ile 1 milyar sterlinlik dev bir anlaşmaya imza attı. Yeovil tesislerini küresel bir helikopter üretim merkezine dönüştürecek olan bu anlaşma, 23 adet AW149 helikopterinin yanı sıra geleceğin otonom platformu "Proteus"a da devasa yatırımlar getiriyor. Bakan John Healey, bu hamlenin İngiltere'yi geleceğin İHA ve inovasyon dünyasında lider konuma taşıyacağını vurgulayarak binlerce yeni istihdamın kapısını araladı.