Milyar sterlinlik dev imza geldi! İngiltere, “Onlar bu işin ustası” deyip savunmasını Baykar’ın ortağına teslim etti

Bakan Healey, projenin sadece bugünü değil, yarının teknolojik savaş ortamını da hedeflediğini şu sözlerle vurguladı: "Bugünün istihdamını ve güvenliğini destekleyen bu hamle, Birleşik Krallık’ı yarının İHA’ları, ileri teknoloji ve inovasyon dünyasında da öncü bir konuma taşıyor. Leonardo ile kurduğumuz bu yapı, hem lojistik hem de operasyonel açıdan rakipsiz bir derinlik sunacak."