Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, askeri envanterini güçlendirmek amacıyla Türkiye’nin gururu Baykar’ın stratejik ortağı olan Leonardo UK ile 1 milyar sterlinlik dev bir anlaşmaya imza attı. Yeovil tesislerini küresel bir helikopter üretim merkezine dönüştürecek olan bu anlaşma, 23 adet AW149 helikopterinin yanı sıra geleceğin otonom platformu "Proteus"a da devasa yatırımlar getiriyor. Bakan John Healey, bu hamlenin İngiltere'yi geleceğin İHA ve inovasyon dünyasında lider konuma taşıyacağını vurgulayarak binlerce yeni istihdamın kapısını araladı.

Foto - Milyar sterlinlik dev imza geldi! İngiltere, "Onlar bu işin ustası" deyip savunmasını Baykar’ın ortağına teslim etti

İmzalanan anlaşmanın önemine dair geniş kapsamlı açıklamalarda bulunan Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, atılan bu adımın sadece askeri bir tedarik olmadığını, aynı zamanda İngiliz ekonomisi ve inovasyon dünyası için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bakan Healey, şunları kaydetti:

Foto - Milyar sterlinlik dev imza geldi! İngiltere, "Onlar bu işin ustası" deyip savunmasını Baykar’ın ortağına teslim etti

"Bu savunma yatırımı, Birleşik Krallık için her açıdan kazanç sağlıyor. Silahlı Kuvvetlerimizi güçlendirirken binlerce nitelikli iş imkanını güvence altına alıyor ve büyük ihracat fırsatlarının önünü açıyor. Bu adım; İngiliz sanayisine, işçisine ve inovasyonuna duyulan büyük bir güvenin göstergesidir. Hükümetimizin vardığı bu kapsamlı anlaşma, Yeovil’i Leonardo’nun küresel askeri helikopter üretim merkezi haline getiriyor. Böylelikle hem kendi kuvvetlerimiz hem de dünya genelindeki müttefiklerimiz için uzun yıllar boyunca dünya standartlarında helikopterler üretilecek."

Foto - Milyar sterlinlik dev imza geldi! İngiltere, "Onlar bu işin ustası" deyip savunmasını Baykar’ın ortağına teslim etti

Bakan Healey, projenin sadece bugünü değil, yarının teknolojik savaş ortamını da hedeflediğini şu sözlerle vurguladı: "Bugünün istihdamını ve güvenliğini destekleyen bu hamle, Birleşik Krallık’ı yarının İHA’ları, ileri teknoloji ve inovasyon dünyasında da öncü bir konuma taşıyor. Leonardo ile kurduğumuz bu yapı, hem lojistik hem de operasyonel açıdan rakipsiz bir derinlik sunacak."

Foto - Milyar sterlinlik dev imza geldi! İngiltere, "Onlar bu işin ustası" deyip savunmasını Baykar’ın ortağına teslim etti

Programın detaylarına göre, tedarik edilecek AW149 helikopterleri İHA’larla müşterek görev icra edebilecek yeteneklerle donatılacak. Anlaşmanın en dikkat çeken unsurlarından biri ise gelecekteki ihracat siparişlerinde yüzde 40’ın üzerinde yerlilik payı hedeflenmesi. Bu sayede Birleşik Krallık, önümüzdeki on yıl içinde 15 milyar sterlini aşması beklenen küresel ihracat gelirinden aslan payını almayı hedefliyor.

Foto - Milyar sterlinlik dev imza geldi! İngiltere, "Onlar bu işin ustası" deyip savunmasını Baykar’ın ortağına teslim etti

Leonardo’nun Yeovil tesislerini bir "mükemmeliyet merkezine" dönüştürecek olan anlaşma, bölgedeki istihdamı 3.900 kişiye çıkarma potansiyeli taşıyor. Yaklaşık 70 yerli tedarikçiden oluşan zincirle birlikte Birleşik Krallık, AW149 platformu üzerinden dünya havacılık pazarında iddialı bir pozisyon alarak savunma sanayiindeki uzmanlığını gelecek on yıllara taşımayı amaçlıyor.

