Düşman savunmaları çaresiz kalacak! Ölümcül süpersonik füze için ittifak kararı geldi
Sierra Nevada Corporation ve Specter Aerospace, harp sahasının değişen dengelerine karşı koymak amacıyla "yüksek hızlı hava solumalı" itki teknolojisine sahip yeni nesil bir süpersonik füze ailesi geliştirmek için güçlerini birleştirdi. Uygun maliyeti, uzun menzili ve ölçeklenebilir yapısıyla dikkat çeken bu platformlar, mevcut hava savunma sistemlerini etkisiz kılmayı hedefliyor. Testleri 2026'nın üçüncü çeyreğinde başlayacak olan bu proje, modern savunma teknolojilerinde düşük maliyetli ama yüksek performanslı bir dönemi başlatıyor.