Düşman savunmaları çaresiz kalacak! Ölümcül süpersonik füze için ittifak kararı geldi

Bu iş birliği ile Specter Aerospace’in ramjet-scramjet itki, araç tasarımı ve aviyonik alanındaki uzmanlığı; SNC’nin görev entegrasyonu, hava aracı geliştirme ve hava savunma sistemlerindeki kanıtlanmış deneyimlerini bir araya getirerek modern savunma operasyonlarının değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir havadan fırlatılan füze ürün ailesi sunmayı amaçlanmakta. Platformun uçuş testleri 2026 yılının 3. çeyreği için planlanırken hava aracı ve motorun testleri ise halihazırda devam ediyor.