Düşman savunmaları çaresiz kalacak! Ölümcül süpersonik füze için ittifak kararı geldi

Sierra Nevada Corporation ve Specter Aerospace, harp sahasının değişen dengelerine karşı koymak amacıyla "yüksek hızlı hava solumalı" itki teknolojisine sahip yeni nesil bir süpersonik füze ailesi geliştirmek için güçlerini birleştirdi. Uygun maliyeti, uzun menzili ve ölçeklenebilir yapısıyla dikkat çeken bu platformlar, mevcut hava savunma sistemlerini etkisiz kılmayı hedefliyor. Testleri 2026'nın üçüncü çeyreğinde başlayacak olan bu proje, modern savunma teknolojilerinde düşük maliyetli ama yüksek performanslı bir dönemi başlatıyor.

Havacılık ve ulusal güvenlik şirketi olan Sierra Nevada Corporation (SNC); yeni nesil itki teknolojileri ve platformlar geliştiren Specter Aerospace ile havadan fırlatılan “yüksek hızlı hava solumalı itki” teknolojisine sahip, yeni nesil süpersonik füzeler geliştirmek üzere iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında geliştirilecek platformun; yüksek menzil kabiliyeti, ölçeklenebilirliği ve düşük maliyetiyle ABD savunma operasyonlarını değişen harp ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm olması hedefleniyor.

Bu iş birliği ile Specter Aerospace’in ramjet-scramjet itki, araç tasarımı ve aviyonik alanındaki uzmanlığı; SNC’nin görev entegrasyonu, hava aracı geliştirme ve hava savunma sistemlerindeki kanıtlanmış deneyimlerini bir araya getirerek modern savunma operasyonlarının değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir havadan fırlatılan füze ürün ailesi sunmayı amaçlanmakta. Platformun uçuş testleri 2026 yılının 3. çeyreği için planlanırken hava aracı ve motorun testleri ise halihazırda devam ediyor.

SNC’nin IAS (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Jon Piatt; hava savunma teknolojilerinde önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen birçok sistemin aşırı pahalı olduğunu, bazılarının ise hipersonik füzeler veya insansız hava araçları gibi tehditlerle tutarlı şekilde başa çıkmakta zorlandığını belirtti ve ekledi:

“Specter Aerospace ile birlikte uygun maliyetliliği gelişmiş itki ve ölçeklenebilir üretimle birleştirerek menzil, güvenilirlik veya performanstan ödün vermeden geniş çaplı konuşlandırmaya imkân tanıyan bir çözüm oluşturuyoruz.”

Specter Aerospace CEO’su Felipe Gomez del Campo ise iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi: “Günümüzün ulusal güvenlik zorlukları, mühimmatların daha hızlı konuşlandırılmasını daha uzun menzil sunmasını ve önemli ölçüde daha uygun maliyetli olmasını gerektiriyor.

Bu nedenle, bu kabiliyetleri hızla gösterime sunmak ve sahaya kazandırmak için SNC ile ortaklık yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz; onların ölçeğinden ve görev sistemleri entegrasyonundaki uzmanlığından yararlanacağız.”

