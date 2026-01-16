  • İSTANBUL
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Operasyon başlar başlamaz Ahmed El Şara kameralar karşısına geçerek duyurdu: Kapıyı açıyoruz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Operasyon başlar başlamaz Ahmed El Şara kameralar karşısına geçerek duyurdu: Kapıyı açıyoruz

Suriye'de operasyon başladı. Ülkenin lideri Ahmed El Şara kameraların karşısına geçerek Kürtlere tarihi bir çağrıda bulundu.

3
#1
Foto - Operasyon başlar başlamaz Ahmed El Şara kameralar karşısına geçerek duyurdu: Kapıyı açıyoruz

Star'da yer alan habere göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara, Suriyeli Kürtlere seslendi. Şara, Suriyeli Kürtlere, "Güvencenizi sağlamaktan onur duyuyorum" mesajını gönderdi.

#2
Foto - Operasyon başlar başlamaz Ahmed El Şara kameralar karşısına geçerek duyurdu: Kapıyı açıyoruz

Şara'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: Kürt halkımıza: Fitne söylentilerine inanmayın. Size zarar veren herkes bizim düşmanımızdır. Suriye'nin iyi, gelişmiş ve birleşik olmasını istiyoruz.

#3
Foto - Operasyon başlar başlamaz Ahmed El Şara kameralar karşısına geçerek duyurdu: Kapıyı açıyoruz

Haklarınızın ve gizliliğinizin kanunla korunmasını garanti altına alan özel bir kararnamenin yayımlandığını duyuruyor ve güvenli bir dönüşe ve tüm evlatlarını kucaklayan tek bir vatan inşa etme sürecine tam katılımınıza kapı açıyoruz.

Yorumlar

ata

sihan varsa silahlar cadı kazanına gider...

amerika ve kürtler ::))

satıldınız yine yahudi ermeni kürtleri yine ::)9
