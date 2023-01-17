2023-01-17 11:49:37 Onu alkışlayan binlerce CHP'linin ağzı açık kaldı! AK Parti'ye geçti
24 Temmuz 2022 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Balıkesir’de düzenlediği 'Milletin Ses'i mitingine katılan ve binlerce CHP'liye hitap eden Esma Ay, AK Parti'ye katıldı. Pazarcılıkla uğraşan Balyalı Esma Ay, kendisinin hiçbir şekilde talepte bulunmadığı halde CHP’liler tarafından kendisine vaatler verildiğini ancak verdikleri sözlerin yerine getirilmediği için AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Esma Ay'ın eşi Gürdal Ay ise CHP’li arkadaşlarına çağrıda bulunarak, “Ben eski CHP’li arkadaşlarıma buradan seslenmek istiyorum; yani bizim CHP’yle yürünebilecek hiçbir yol olmadığını ben anladım, inşallah siz de anlarsınız bunu” diye konuştu. AK Parti Balya İlçe Başkanı Cüneyt Çalışan Balya Göloba’da çiftçilik ve pazarcılıkla uğraşan Esma ve Gürdal Ay çiftine AK Parti rozeti taktı. Ay, 24 Temmuz 2022’de CHP Genel Başkanının düzenlediği mitingde üreticinin yaşadığı sorunları dile getirmiş, ürettiklerinin karşılığını alamadıklarından bahsetmişti. 22 Temmuz’daki mitingde konuşması için kendisine talep etmediği halde CHP’li yöneticilerden bazı sözlerin verildiğini söyleyen Esma Ay, “Ben de orada sadece yaşadıklarımı, derdimi anlattım. Kimseyi de karalamadım. Ne AK Parti’yi ne de CHP’yi. Ben sadece o gün yaşadığımız durumu anlattım” dedi.