Onu alkışlayan binlerce CHP'linin ağzı açık kaldı! AK Parti'ye geçti

Eşi Esma Ay ile birlikte AK Parti’ye üye olan Gürdal Ay ise CHP’lilerin kendilerine verdikleri sözleri yerine getirmedikleri için AK Parti’ye katıldıklarını dile getirdi. Gürdal Ay, “Mitingde birisinin konuşması gerekiyormuş, onun için de eşimi seçmişler. Demişler ki konuşur musunuz. Hanım burada Balya Belediye Başkanı Sayın Orhan Gaga’nın yanına çıkmış, yanında da Ensar Aytekin diye bir milletvekili var. Bunlar eşime söz vermişler; işte karma makinası alalım size, bir şekilde yardımcı olalım, bir de fırın yapalım diye. Ama maalesef aynı Kılıçdaroğlu gibi verdikleri sözde durmadılar. Gerçek bu. Bu saatten sonra da inşallah AK Parti saflarında onlarla yürümeye devam edeceğim. Bunların verdikleri sözleri yerine getirmemeleri AK Parti’ye geçmemizde etkili oldu. Başka da hiçbir şeş değil. Ben yıllarca CHP’ye oy vermiş bir insanım. Ama hamasetten başka maalesef hiçbir şeyleri yok. Yani her şeye karşı, her şeye muhalefet. Ama verdikleri sözü yerine getirmemek hepsinden daha kötüsü. Sözlerini hatırlatmak için kendilerini aradığımızda daha sonra tekrar arayacağım diye mesaj gönderiyorlar. Yani bize cevap dahi vermediler. Buraya gelip AK Parti’ye üye olurken kimsenin etkisinde kalmadık, kimse bana AK Parti’ye üye ol falan demedi. Ben yanlışlıkları gördüğüm için kendim gelerek buraya üye oldum. Yani kimsenin etkisinde kalarak veya herhangi birisinin dikte etmesiyle buraya gelmiş birisi asla değilim” ifadelerini kullandı. CHP’li arkadaşlarına da seslenen Gürdal Ay, “Ben eski CHP’li arkadaşlarıma buradan seslenmek istiyorum; yani bizim CHP’yle yürünebilecek hiçbir yol olmadığını ben anladım, inşallah siz de anlarsınız bunu. Arayıp bir kere bile teşekkür etmediler. Yani ahde vefaları hiç yok” dedi.