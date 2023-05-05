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Yaşam
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Onlarca kuşun buluşma noktası | Kuşlar bu büfenin önünden ayrılmıyor!

2023-05-05 10:23:52
Onlarca kuşun buluşma noktası | Kuşlar bu büfenin önünden ayrılmıyor!

Eskişehir'de onlarca kuş her gün 'kırıntı' nöbeti tutuyor.

#1
Foto - Onlarca kuşun buluşma noktası | Kuşlar bu büfenin önünden ayrılmıyor!

Eskişehir’de bir ekmek büfesi yakınında her gün ‘kırıntı nöbeti’ tutan kuşların görüntüsü güzel manzaralar oluşturdu.

#2
Foto - Onlarca kuşun buluşma noktası | Kuşlar bu büfenin önünden ayrılmıyor!

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde bulunan bir halk ekmek büfesi yakınında güvercinler adeta nöbet tutuyor.

#3
Foto - Onlarca kuşun buluşma noktası | Kuşlar bu büfenin önünden ayrılmıyor!

. Onlarca kuş büfe yanındaki boş araziye dökülen ekmek parçaları ile karınlarını doyuruyor.

#4
Foto - Onlarca kuşun buluşma noktası | Kuşlar bu büfenin önünden ayrılmıyor!

Büfe yakında bulunan elektrik tellerine sıra sıra dizilen kuşlar güzel bir görüntü oluşturuyor.

#5
Foto - Onlarca kuşun buluşma noktası | Kuşlar bu büfenin önünden ayrılmıyor!

Mahalle sakinleri, bu bölgeye alışan güvercinlerin sık sık buraya gelip telleri süslediği, kırıntı ekmek dökülmesini beklediklerini anlattı.

#6
Foto - Onlarca kuşun buluşma noktası | Kuşlar bu büfenin önünden ayrılmıyor!

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