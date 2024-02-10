Onlar uzaktan görüyor muhalefet yakından göremiyor! Rus kozmonot Şaripov’dan Türkiye’ye övgüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Türkiye'nin tüm alanlarda geliştiğini vurgulayan Şaripov, şöyle devam etti: "Türkiye'nin ileride de gelişmesini, elde ettiği başarıların tüm ülkeler tarafından bilinmesini ve buna saygı gösterilmesini istiyorum. Ayrıca, Türkiye'nin daha fazla astronota sahip olmasını diliyorum. Gezeravcı'ya da sağlık diliyorum. O, kendisini ispat etti. Onun ileride astronotlardan oluşan bir ekip toplayacağını ve genç olanlara deneyimlerini aktaracağını umuyorum. Kendisine başarılar diliyorum." Salican Şaripov, gelecekte Türkiye'den astronotlar ile işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.