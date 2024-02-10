2024-02-10 13:08:59 Onlar uzaktan görüyor muhalefet yakından göremiyor! Rus kozmonot Şaripov’dan Türkiye’ye övgüler
Rusya ve Kırgızistan kahramanı ünvanına sahip Özbek Türk'ü Rus kozmonot Salican Şaripov, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesinin 'büyük' bir gelişme olduğunu belirterek, 'Türkiye'nin uzayda yaptığı araştırmalar, bilimi daha da geliştirecek.' dedi. Şaripov, 'Türkiye kendi hava ve askeri uydularına sahip. Bu, ilerleme demektir. Türkler, temeli oluşturdu. Tüm bunların gelişmeye devam edeceğini düşünüyorum.' diye konuştu.