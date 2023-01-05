'Öne çekilebilir' denilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim tarihi açıklaması

AK Parti’nin kuruluşunun ardından girdikleri ilk seçim yılı olan 2002’de üye sayısının 400 binler seviyesinde olduğunu bildiren Erdoğan, bir sonraki seçim yılı olan 2007’de üye sayısının 1 milyon 350 bine yükseldiğini söyledi. Erdoğan, ”2011 yılında üye sayısı 4. 4 milyonu buldu. 2015 yılında üye sayımız 9 milyonun üzerine, 2018 yılında 10 milyon sınırına çıktı. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan kayıtlara göre 2023 yılına 11 milyon 241 bin üye ile girdik. Aslında parti kayıtlarımızda bu rakam 11 milyon 393 bine yaklaşıyor. Eksikleri tamamlayarak kısa sürede kayıtlarımızla Yargıtay Başsavcılığı rakamlarını birleştireceğiz. Diğer partilerin üye sayılarını vereceğim. Bunların hepsini üst üste koyun, iki ile çarpın, yetmedi üç ile çarpın yine de AK Parti’nin üye sayısına yetişemiyor. AK Parti’nin üye sayısı artık ilk yüz yılını devirmek üzere olduğumuz Cumhuriyet tarihimiz boyunca bir siyasi partinin erişebildiği en yüksek üye rakamıdır” açıklamasını yaptı.