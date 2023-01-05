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Siyaset
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'Öne çekilebilir' denilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim tarihi açıklaması

2023-01-05 17:00:08
'Öne çekilebilir' denilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim tarihi açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in seçim tarihinde bazı düzenlemelerin yapılabileceğine dair açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim tarihine ilişkin bugün açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - 'Öne çekilebilir' denilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim tarihi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından seçim tarihine ilişkin, "Bir değerlendirme yapılıyor. Bununla ilgili değerlendirmede net bir sonuca varırsak 'Tarih şudur' şeklinde, onu size açıklayacağım. Ama bu tabii ki bir erken seçim düzeyinde bir tarih değerlendirmesi olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

#2
Foto - 'Öne çekilebilir' denilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim tarihi açıklaması

Bugün de Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - 'Öne çekilebilir' denilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim tarihi açıklaması

Konuşmasına “Sizlerle birlikte tüm milletimizin büyük umutlar ve heyecanlarla girdiği 2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır. Kuruluşumuzun 21,5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın da eşiğindeyiz." diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde devam etti:

#4
Foto - 'Öne çekilebilir' denilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim tarihi açıklaması

"Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin, buradaki heyetin sorumluluğundadır”

#5
Foto - 'Öne çekilebilir' denilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim tarihi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Şu gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum. AK Parti resmen kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar sadece girdiği her seçimi kazanmakla kalmamış, milletimizin gönlündeki yerini de sürekli güçlendirmiştir. Bu gücün en müşahhas tezahürlerinden birini üye sayımızda görmek mümkündür” diye konuştu.

#6
Foto - 'Öne çekilebilir' denilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim tarihi açıklaması

AK Parti’nin kuruluşunun ardından girdikleri ilk seçim yılı olan 2002’de üye sayısının 400 binler seviyesinde olduğunu bildiren Erdoğan, bir sonraki seçim yılı olan 2007’de üye sayısının 1 milyon 350 bine yükseldiğini söyledi. Erdoğan, ”2011 yılında üye sayısı 4. 4 milyonu buldu. 2015 yılında üye sayımız 9 milyonun üzerine, 2018 yılında 10 milyon sınırına çıktı. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan kayıtlara göre 2023 yılına 11 milyon 241 bin üye ile girdik. Aslında parti kayıtlarımızda bu rakam 11 milyon 393 bine yaklaşıyor. Eksikleri tamamlayarak kısa sürede kayıtlarımızla Yargıtay Başsavcılığı rakamlarını birleştireceğiz. Diğer partilerin üye sayılarını vereceğim. Bunların hepsini üst üste koyun, iki ile çarpın, yetmedi üç ile çarpın yine de AK Parti’nin üye sayısına yetişemiyor. AK Parti’nin üye sayısı artık ilk yüz yılını devirmek üzere olduğumuz Cumhuriyet tarihimiz boyunca bir siyasi partinin erişebildiği en yüksek üye rakamıdır” açıklamasını yaptı.

#7
Foto - 'Öne çekilebilir' denilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim tarihi açıklaması

“Türkiye gibi siyasi rekabetin oldukça sert yaşandığı bir ülkede rekor üye sayısına ulaşmak elbette kolay değildir” diyen Erdoğan, ”Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu eser ve hizmet yolculuğunda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle milletimize verdiğimiz sözü tutmuş olmanın gönül huzuru içindeyiz. Ülkeyi yönetme emanetini teslim aldığımızda karşımızda yorgun ve kırgın ama aynı zamanda 'Türkiye biziz' iradesine sahip bir millet olmuştuk. Her kökenden, her kesimden insanımızla topyekun milletimizi tüm alanlarda kendine ve devletine güvenen bir dünya gücü haline getirmek en büyük şeref payemizdir. AK Parti'ye kuruluşundan bugüne üye sayısı ve seçim sonuçları itibari ile hep zirvede tutan sırf işte budur. Bizler sadece Allah’a güvenerek, sadece millete dayanarak, sadece eser ve hizmet için çalışarak bugünlere geldik. Halihazırda 81 vilayetimizin tamamında partimize yeni üye kazandırmak için gece gündüz gayret sarf eden teşkilatlarımızdaki kardeşlerimizin motivasyon kaynağının da bu olduğunu gayet iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.

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