  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altını olanların boğazı düğüm düğüm olacak! İslam Memiş paaaattt diye düşeceği tarihi verdi! Resmen dibi boylayacak

Türkiye’yi sallayan haber az önce geldi! AK Parti’nin İstanbul adayı…

Japon devi Kawasaki öyle bir motosiklet yaptı ki, duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Böylesi dünyada ilk! Vay vay vay

O kişilere bedavadan para verecekler! 15 yaşını dolduranlar hemen alabilir! Günlük tam 438,55 TL! En önemli şart ise…

Beşiktaş'ta 3 isim daha yolcu! Aybaba ve Uçar kararını verdi! Olacak iş değil sonunda…

O market, ayçiçek yağı fiyatlarını düşürdükçe düşürdü! Dev indirim yaptılar! Fiyatlar çakıldı, stok yapılmaya başlandı

Bu hatayı yaparsanız pişman olursunuz! Siz siz olun sirkeyi bu eşyalara sürmeyin

Erdoğan ve Bahçeli kararını verdi! Cumhur İttifakı'nın o ismin karşısına çıkaracağı aday belli oldu

30 yıl boyunca dayanıyor! Herkes almak için sıraya giriyor! Fiyatı bütçeye dokunuyor ama şifası kaşık kaşık yediriyor

Havadan havaya elektrik şarj eden insansız hava aracının patentini aldılar! İşte o akılalmaz teknoloji
Sağlık
4
Ondan sadece bir tatlı kaşığı alanın hafızası uçuyor! Meğerse bu kadar faydalıymış! Allah’ın şu işine bakın

2023-12-20 14:35:06
Ondan sadece bir tatlı kaşığı alanın hafızası uçuyor! Meğerse bu kadar faydalıymış! Allah’ın şu işine bakın

1 tatlı kaşığı hafızayı uçurmaya yeterli. Beyne iyi gelen ve uzman isimler tarafından tavsiye edilen baharatları sizler için araştırdık. Keskin bir hafızaya sahip olmak istiyorsanız 1 kaşık tüketmeniz yeterli olacaktır. Siz okuyucularımız için hafızaya iyi gelen baharatları derledik. Uzmanlar tarafından da oldukça önerilen bu baharatlar keskin bir hafıza isteyenler için bire bir.

#1
Foto - Ondan sadece bir tatlı kaşığı alanın hafızası uçuyor! Meğerse bu kadar faydalıymış! Allah’ın şu işine bakın

Beyni güçlendiren ve iyi gelen baharatlar: 1. Zerdeçal 2. Safran 3. Kimyon Zerdeçal yalnızca yağda çözünebilir olduğundan yağlı olan yemeklerde ve yoğurt ile beraber tüketilebilir. Hafıza dostu olan zerdeçalı bir kase yoğurdun içerisinde 1 tatlı kaşığı ekleyip tüketmeniz yeterli olacaktır. Zerdeçal belleğe güç veren bir besindir.

#2
Foto - Ondan sadece bir tatlı kaşığı alanın hafızası uçuyor! Meğerse bu kadar faydalıymış! Allah’ın şu işine bakın

Öte yandan hafızaya balık, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, ceviz ve yer fıstığı da iyi gelmektedir. Balık: Omega-3 beyin fonksiyonlarını destekleyip ve hafızayı güçlendirir.

#3
Foto - Ondan sadece bir tatlı kaşığı alanın hafızası uçuyor! Meğerse bu kadar faydalıymış! Allah’ın şu işine bakın

Yüksek miktarda protein ve B vitaminleri içeren yumurta, beyin fonksiyonlarını destekleyerek hafızayı güçlendirir. Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, brokoli, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, beyin sağlığını destekleyerek hafıza fonksiyonlarını güçlendirebilir.

İddia ne, yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler!
Gündem

İddia ne, yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler!

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "İddia ne, yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler!" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler..
Trump'a şok! Ön seçimlere katılmaktan men edildi
Dünya

Trump'a şok! Ön seçimlere katılmaktan men edildi

ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu..
Fatih Altaylı çatlasa da yeni Türkiye bu! Önce şükür secdesi sonra Erdoğan’a teşekkür
Gündem

Fatih Altaylı çatlasa da yeni Türkiye bu! Önce şükür secdesi sonra Erdoğan’a teşekkür

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılan ardından Türkiye'ye 6'ncı tahliyede Ankara'ya getirilen kafile içerisinde yer alan ve havalimanında şü..
Ondan başka bir sığınak da bulamazsın
Gündem

Ondan başka bir sığınak da bulamazsın

İsrail zulmünün devam ettiği şu günlerde umutları yeşertici bir fotoğraf sosyal medyaya düştü.
Şimdi de Avrupa ülkesi ayaklandı: Türkler ülkemizden çılgınlar gibi mülk satın alıyor, binlerce ihale yapıldı

Şimdi de Avrupa ülkesi ayaklandı: Türkler ülkemizden çılgınlar gibi mülk satın alıyor, binlerce ihale yapıldı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şok uyarı: 31 Aralık 21.30'da bunu yapın! Yapmazsanız öyle şeyler olacak ki...

Cübbeli Ahmet Hoca'dan şok uyarı: 31 Aralık 21.30'da bunu yapın! Yapmazsanız öyle şeyler olacak ki...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23