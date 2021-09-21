  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
17
Önce yandı sonra battı! İstanbul'da feci gece

2021-09-21 07:36:16
Önce yandı sonra battı! İstanbul'da feci gece

İstanbul'da feci bir gece yaşandı.

#1
Foto - İstanbul Bebek Sahili’nde bağlı halde bulunan bir tekne, içerisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında battı.

İstanbul Bebek Sahili’nde bağlı halde bulunan bir tekne, içerisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında battı.

#2
Foto - Beşiktaş Bebek Sahili’nde bağlı halde bulunan bir teknede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Beşiktaş Bebek Sahili’nde bağlı halde bulunan bir teknede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Yangını söndürme çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizden destek verdi.

Yangını söndürme çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizden destek verdi.

#5
Foto - Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, sahilde yangın çıkan tekneye yakın mesafede bulunan deniz araçları da bölgeden uzaklaştırıldı.

Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, sahilde yangın çıkan tekneye yakın mesafede bulunan deniz araçları da bölgeden uzaklaştırıldı.

#6
Foto - Söndürme çalışmaları sırasında, yaşanan patlamalar nedeniyle yoğun dumandan etkilenen bir itfaiye eri olay yerinde bulunan ambulansta tedavi altına alındı.

Söndürme çalışmaları sırasında, yaşanan patlamalar nedeniyle yoğun dumandan etkilenen bir itfaiye eri olay yerinde bulunan ambulansta tedavi altına alındı.

#7
Foto - Ekiplerin denizden ve karadan 3 saat boyunca sürdürdüğü söndürme çalışmaları sırasında içinde yangın çıkan tekne battı.

Ekiplerin denizden ve karadan 3 saat boyunca sürdürdüğü söndürme çalışmaları sırasında içinde yangın çıkan tekne battı.

#8
Foto - İşte geceden kalan görüntüler...

İşte geceden kalan görüntüler...

#9
Foto - İşte geceden kalan görüntüler...

İşte geceden kalan görüntüler...

#10
Foto - İşte geceden kalan görüntüler...

İşte geceden kalan görüntüler...

#11
Foto - İşte geceden kalan görüntüler...

İşte geceden kalan görüntüler...

#12
Foto - İşte geceden kalan görüntüler...

İşte geceden kalan görüntüler...

#13
Foto - İşte geceden kalan görüntüler...

İşte geceden kalan görüntüler...

#14
Foto - İşte geceden kalan görüntüler...

İşte geceden kalan görüntüler...

#15
Foto - İşte geceden kalan görüntüler...

İşte geceden kalan görüntüler...

#16
Foto - İşte geceden kalan görüntüler...

İşte geceden kalan görüntüler...

Alman aşısı 12 yaş altına yapılacak mı?
Sağlık

Alman aşısı 12 yaş altına yapılacak mı?

Biontech aşısı çocuklara uygun mu? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde Sinovac ve Biontech aşıları uygulanıyor. 5 Eylül'den itibaren 12 ..
Erdoğan Paşinyan'ın mesajını duyurmuştu! Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Hazırız
Dünya

Erdoğan Paşinyan'ın mesajını duyurmuştu! Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın kendisiyle görüşmek için mesaj gönderdiğini söylemesinin ardından Ermenistan'dan y..
Bakan Gül, adalet bölge değerlendirme toplantısına katıldı
Siyaset

Bakan Gül, adalet bölge değerlendirme toplantısına katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katıldığı Adalet Bölge Değerlendirme Toplantıları'nın 11'incisi, Bursa'da gerçekleştirildi.
Selçuk Bayraktar duyurdu: Dünyada ilk defa olacak!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar duyurdu: Dünyada ilk defa olacak!

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Atak Helikopteri, Gökbey,..
Sabah dükkanını açan esnaf şaşkına uğradı! 500 esnafın kapısına...
Aktüel

Sabah dükkanını açan esnaf şaşkına uğradı! 500 esnafın kapısına...

Türkeli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ahilik Haftası dolayısıyla ilçe esnaflarına siftah zarfları bırakıldı. ..
Laik kafa yine kendinden geçecek
Gündem

Laik kafa yine kendinden geçecek

Yargıtay binasının açılış töreninde dua edildiği için ortalığı ayakağa kaldıran zihniyeti kudurtacak bir haber daha geldi. BM Genel Sekteret..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay