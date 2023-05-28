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Yaşam
11
Önce sandık sonra tarla

2023-05-28 16:18:56
Önce sandık sonra tarla

İzmir Menemen'de oylarını kullanan üreticiler çilek hasadına devam etti.

#1
Foto - Önce sandık sonra tarla

İzmir'de çilek üretiminin önde gelen merkezlerinden Menemen'de üreticiler ve tarım işçileri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında tercihlerini yaptıktan sonra hasada devam etti.

#2
Foto - Önce sandık sonra tarla

Emiralem Mahallesi'ndeki okullarda oylarını kullanan çok sayıda üretici ve tarım işçisi, daha sonra çilek tarlalarına geçti.

#3
Foto - Önce sandık sonra tarla

Kendine has kokusu ve tadı dolayısıyla talep gören çilekleri toplayarak hale gönderen üreticilerin mesaisi akşam saatlerine kadar sürecek.

#4
Foto - Önce sandık sonra tarla

Çilek üreticisi Melek Özkan, 2 çocuk ve 3 torun sahibi olduğunu, 32 yıldan bu yana çilek yetiştirdiğini söyledi.

#5
Foto - Önce sandık sonra tarla

Hasadın nisan ayında başladığını, en yoğun dönemi yaşadıklarını belirten Özkan, "Normal şartlarda 06.00'da çilek toplamaya geliyoruz ama bugün seçim olduğu için saat 08.00'de oylarımızı kullandıktan sonra hasada başladık. Herkes seçime katıldı. Herkesin demokratik düşüncesine saygımız var. Gayet güzel bir seçim geçiyor. Hakkımızda hayırlısı olsun." dedi.

#6
Foto - Önce sandık sonra tarla

İlknur Eroğlu da oyunu kullandıktan sonra çilek toplamak için tarlaya geldiğini söyledi.

#7
Foto - Önce sandık sonra tarla

Çilekleri büyük bir dikkatle yetiştirdiklerini anlatan Eroğlu, "Bir çocuğu nasıl yetiştiriyorsanız çileği de öyle büyütüyorsunuz. Küçük tohum dikiyoruz, yetiştiriyoruz. Önce çiçekleri oluyor, sonra sarı sarı olup kızarıyorlar. Yorucu ama uğraşısı güzel oluyor." diye konuştu.

#8
Foto - Önce sandık sonra tarla

#9
Foto - Önce sandık sonra tarla

#10
Foto - Önce sandık sonra tarla

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