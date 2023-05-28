Önce sandık sonra tarla

Çilekleri büyük bir dikkatle yetiştirdiklerini anlatan Eroğlu, "Bir çocuğu nasıl yetiştiriyorsanız çileği de öyle büyütüyorsunuz. Küçük tohum dikiyoruz, yetiştiriyoruz. Önce çiçekleri oluyor, sonra sarı sarı olup kızarıyorlar. Yorucu ama uğraşısı güzel oluyor." diye konuştu.