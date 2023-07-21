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Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

2023-07-21 08:17:18
Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

FETÖ tarafından CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpası sonrası genel başkanlık koltuğuna oturan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kendisine en büyük engel olarak gösterilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den de bir başka kumpas ile kurtuldu. Haftalardır "istifa" baskısına direnmeye çalışan Kılıçdaroğlu, bu kez değişim grubunun ifşa videosuyla kendine yeni bir siyasi alan açtı.

#1
Foto - Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "meçhul katılımcı" tarafından internete sızdırılan "değişim" toplantısı gündemden düşmüyor.

#2
Foto - Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

Oldukça amatör bir şekilde planlanan toplantının İmamoğlu'na yakın isimler tarafından organize edildiği bildirildi. Toplantı linkinin danışmanlara da atıldığı ortaya çıkarken, sızıntının da buradan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

#3
Foto - Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, toplantıya katılan söz konusu isimlere ilişkin kısa süre içerisinde radikal kararlar alabileceği öne sürülüyor.

#4
Foto - Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

İFŞADAN 3 SAAT ÖNCE OLAĞANÜSTÜ MYK KARARI Toplantının internete düştüğü geceye dair gözden kaçan detaylar da soru işaretlerine neden oldu.

#5
Foto - Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

Pazartesi günü MYK toplantısını tamamlayan CHP, 2 gün sonra basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede bu kez olağanüstü MYK'nın bir araya geleceğini duyurdu.

#6
Foto - Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

Partiden resmi bildiri saat 22.00 sıralarında geldi. İlk başta anlam verilemeyen bu durum, gece saat 01.00 sıralarında internete düşen ifşa videosuyla farklı bir boyut kazandı.

#7
Foto - Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

Video henüz dolaşıma girmeden 3 saat önce olağanüstü MYK kararı alan parti yönetimine "birileri" tarafından görüntülerin servis edildiği ortaya çıktı.

#8
Foto - Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

Öte yandan Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından sızıntı videoya ait linkin gece boyu birçok kişiye mesaj olarak atılması da dikkat çekti.

#9
Foto - Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

EN GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN DARBE YEDİ "Kılıçdaroğlu'nu devirme" toplantısında yer alan siyasilerin kısa süre öncesine kadar Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimler olması da dikkat çekti.

#10
Foto - Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

28 Mayıs seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu'nun aile bakanı yapmayı düşündüğü Selin Sayek Böke, adalet bakanı yapmayı düşündüğü Muharrem Erkek ve 3 Haziran'da CHP Grup Başkanı yaptığı Özgür Özel, birkaç hafta içinde 180 derece dönerek İmamoğlu'nun değişim grubuna katıldı.

#11
Foto - Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

7 dönemdir milletvekili gösterilen Engin Altay, 5 dönemdir milletvekili olan Bülent Tezcan ve 4 dönemdir vekil koltuğunda oturan Tekin Bingöl de İmamoğlu'na yol arkadaşlığı yapıyor.

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