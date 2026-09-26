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Onbinlerce hobi bahçesi sahibi beklemede: Yıkım mı, düzenleme mi?

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Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Onbinlerce hobi bahçesi sahibi beklemede: Yıkım mı, düzenleme mi?

Türkiye’de son yıllarda hızla yaygınlaşan hobi bahçeleri, 2026 yılında yeniden ülke gündemine taşındı. Tarım arazileri üzerinde oluşturulan ve çoğunluğu ruhsatsız yapıların bulunduğu hobi bahçeleri için önce “yıkım” tartışmaları yaşanırken, ardından hükümet kanadından vatandaşları mağdur etmeyecek bir çözüm üzerinde çalışıldığı yönünde açıklamalar geldi. Ancak aradan geçen aylara rağmen hobi bahçesi sahiplerinin beklediği kapsamlı düzenleme henüz hayata geçirilmedi.

#1
Foto - Onbinlerce hobi bahçesi sahibi beklemede: Yıkım mı, düzenleme mi?

“Yıkılacak” endişesi binlerce vatandaşı tedirgin etti Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülmesine yönelik denetimlerin sıkılaştırılması ve kaçak yapılara yönelik yaptırımların gündeme gelmesi, yıllardır bu alanları kullanan vatandaşlarda büyük bir endişeye neden oldu. Özellikle emekliler, dar gelirli aileler ve şehir hayatından uzaklaşmak amacıyla küçük bir bahçe edinerek konteyner veya benzeri yapılar kuran vatandaşlar, yatırımlarının bir anda yok olabileceği endişesi yaşamaya başladı.

#2
Foto - Onbinlerce hobi bahçesi sahibi beklemede: Yıkım mı, düzenleme mi?

Hobi bahçesi sahipleri açısından mesele yalnızca bir arsa veya yapıdan ibaret değil. Pek çok vatandaş yıllar boyunca birikimleriyle satın aldığı hisseli araziye bahçe düzenlemesi yaptı, konteyner yerleştirdi ve bu alanları hafta sonları dinlenmek amacıyla kullandı. Ancak mevcut hukuki durum nedeniyle bu yapıların önemli bir bölümü ruhsat ve izin bakımından sorunlu durumda bulunuyor.

#3
Foto - Onbinlerce hobi bahçesi sahibi beklemede: Yıkım mı, düzenleme mi?

Şamil Tayyar gündeme taşıdı Tartışmaların büyüdüğü dönemde AK Parti'li Şamil Tayyar da hobi bahçeleri konusunu gündeme taşıdı. Tayyar'ın açıklamalarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, mevcut hobi bahçelerinde yaşanan sorunlara çözüm bulunması amacıyla Cevdet Yılmaz başkanlığında Murat Kurum, İbrahim Yumaklı ve Abdullah Güler'in katıldığı bir çalışma başlatıldı. Bu gelişme, “Bütün hobi bahçeleri yıkılacak” endişesi yaşayan vatandaşlarda yeni bir düzenleme beklentisi oluşturdu.

#4
Foto - Onbinlerce hobi bahçesi sahibi beklemede: Yıkım mı, düzenleme mi?

Bakan Kurum: Yeni bir model üzerinde çalışıyoruz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da haziran ayında hobi bahçeleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, tarım arazilerinin korunması gerektiğini belirtirken, vatandaşların doğayla ve toprakla buluşma ihtiyacının da göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Bakan Kurum, ilgili kurumların bir araya gelerek yeni bir model üzerinde çalıştığını ve bu konuda yakın zamanda adım atılacağını söyledi. Bu açıklama, hobi bahçesi sahipleri açısından “toplu yıkım” tartışmasının yerine yeni bir hukuki çözüm ihtimalinin gündeme geldiği şeklinde yorumlandı.

#5
Foto - Onbinlerce hobi bahçesi sahibi beklemede: Yıkım mı, düzenleme mi?

Fakat beklenen af veya Yapı Kayıt Belgesi düzenlemesi çıkmadı Haziran ayında tarım arazilerinin korunmasına yönelik önemli yasal değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemelerle tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülmesinin önüne geçilmesi, izinsiz yapılaşmanın engellenmesi ve kaçak yapılara yönelik yaptırımların artırılması hedeflendi. Ancak mevcut hobi bahçelerindeki yapıların tamamına yeni bir Yapı Kayıt Belgesi verilmesini sağlayan kapsamlı bir düzenleme yürürlüğe girmedi. Dolayısıyla bugün itibarıyla hobi bahçesi sahiplerinin karşı karşıya olduğu temel sorun devam ediyor:

#6
Foto - Onbinlerce hobi bahçesi sahibi beklemede: Yıkım mı, düzenleme mi?

Mevcut yapılar ne olacak? Bakan Yumaklı'nın sözleri beklentileri daha da karıştırdı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise tartışmalar sırasında hobi bahçelerine ilişkin oldukça sert bir açıklama yaparak, tarım arazileri üzerindeki izinsiz yapıların yasal statüye kavuşturulmayacağını ifade etti. Bakanlığın yaklaşımı, tarım arazilerinin korunması ve yeni kaçak yapılaşmanın önlenmesi üzerine kurulurken, diğer taraftan hükümet içerisinde mevcut yapılaşmanın oluşturduğu mağduriyetin nasıl giderileceğine ilişkin çalışma yürütülmesi dikkat çekti. Bu nedenle vatandaşların kafasındaki soru işaretleri de ortadan kalkmadı.

#7
Foto - Onbinlerce hobi bahçesi sahibi beklemede: Yıkım mı, düzenleme mi?

Hobi bahçesi sahipleri çözüm bekliyor Bugün gelinen noktada hobi bahçesi sahipleri açısından tablo oldukça belirsiz. Bir tarafta tarım arazilerinin korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik daha sıkı kurallar bulunuyor. Diğer tarafta ise yıllar önce bu alanları satın alarak bahçe kuran ve yatırımlarını yapan vatandaşların mağdur edilmemesi yönündeki beklenti sürüyor. Vatandaşların önemli bir bölümü yeni hobi bahçelerinin kurulmasına izin verilmesini değil, halihazırda yıllardır var olan yapıların ve fiili durumların nasıl çözüleceğinin belirlenmesini istiyor. Özellikle daha önce yapılan yatırımların bir anda yok olması halinde ciddi ekonomik kayıpların ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

#8
Foto - Onbinlerce hobi bahçesi sahibi beklemede: Yıkım mı, düzenleme mi?

Gözler hükümetin hazırlayacağı yeni düzenlemede Hükümet kanadından daha önce yapılan açıklamalar, mevcut hobi bahçeleri konusunda yeni bir çözüm arayışının bulunduğunu gösteriyor. Ancak bu çalışmanın hangi kapsamda sonuçlandırılacağı ve mevcut yapılara hangi hukuki statünün verileceği henüz netleşmiş değil. Hobi bahçesi sahipleri ise aylardır aynı sorunun yanıtını bekliyor: Yıllar önce iyi niyetle bahçe sahibi olan vatandaşların yapıları yıkılacak mı, yoksa mevcut mağduriyetleri giderecek yeni bir yasal düzenleme mi yapılacak? Şimdilik bu sorunun kesinleşmiş bir cevabı bulunmuyor.

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Yorumlar

Yıldırım

Tarlaları hobi bahçesine çevirmek değil küçük parsellerin yapılmasını izin verilmesin. Koparatif adı altında parça parça yapılmasın kişi kendi yerine küçük kullanabileceği bahçeye ev yapabilsin
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