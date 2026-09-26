Onbinlerce hobi bahçesi sahibi beklemede: Yıkım mı, düzenleme mi?

Hobi bahçesi sahipleri çözüm bekliyor Bugün gelinen noktada hobi bahçesi sahipleri açısından tablo oldukça belirsiz. Bir tarafta tarım arazilerinin korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik daha sıkı kurallar bulunuyor. Diğer tarafta ise yıllar önce bu alanları satın alarak bahçe kuran ve yatırımlarını yapan vatandaşların mağdur edilmemesi yönündeki beklenti sürüyor. Vatandaşların önemli bir bölümü yeni hobi bahçelerinin kurulmasına izin verilmesini değil, halihazırda yıllardır var olan yapıların ve fiili durumların nasıl çözüleceğinin belirlenmesini istiyor. Özellikle daha önce yapılan yatırımların bir anda yok olması halinde ciddi ekonomik kayıpların ortaya çıkabileceği belirtiliyor.