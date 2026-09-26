Onbinlerce hobi bahçesi sahibi beklemede: Yıkım mı, düzenleme mi?
Türkiye’de son yıllarda hızla yaygınlaşan hobi bahçeleri, 2026 yılında yeniden ülke gündemine taşındı. Tarım arazileri üzerinde oluşturulan ve çoğunluğu ruhsatsız yapıların bulunduğu hobi bahçeleri için önce “yıkım” tartışmaları yaşanırken, ardından hükümet kanadından vatandaşları mağdur etmeyecek bir çözüm üzerinde çalışıldığı yönünde açıklamalar geldi. Ancak aradan geçen aylara rağmen hobi bahçesi sahiplerinin beklediği kapsamlı düzenleme henüz hayata geçirilmedi.