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Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

2023-09-09 08:34:27
Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Vücudumuz ne kadar sağlıklıysa aslında gözlerimiz de o derece sağlıklı oluyor. Dolayısıyla doğru bir beslenme biçimiyle vücudumuza vitaminleri doğru şekilde almak mümkün. Peki, gözleri besleyen vitaminler hangisi? Besin takviyeleri kullanarak gözleri güçlendirmeye çalışmak ne kadar doğru? Gözleri güçlendirmek için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte gözlerinizi şahin gibi keskin yapacak o besinler.

#1
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

A vitamini gece görüşünü güçlendiriyor Hayvansal gıdalarda bulunan A vitamini özellikle gece görüşünün güçlenmesine destek olurken, gözlerin karanlıkta görmesini ve ışıksız ortamlara alışmasını da sağlıyor.

#2
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Rodopsin olarak adlandırılan ve ışıkları algılamaya yarayan proteinlerle birleşen A vitamini, böylece gece görüşünü daha iyi hale getiriyor.

#3
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

A vitamininin düzenli alınması kataraktın yanı sıra gece körlüğü ve makula dejenerasyonuyla karşılaşma riskini azaltıyor.

#4
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Olası katarakt başlangıçlarını önlemeye de oldukça fayda sağlayan A vitamini, hayvansal gıdaların yanı sıra portakal, havuç, buğday, maydanoz ve yumurta sarısında bulunuyor. 5B2 vitamini göz yorgunluğunu engelliyor B2 vitamini göz yorgunluğunu engelliyor B2 vitamini, metabolizmanın işleyişini doğrudan etkiliyor. Eksikliği ise gözlerde ışığa karşı hassasiyet ve yanma hissine yol açabiliyor.

#5
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Bu durum, uzun süre devam ettiğinde katarakt oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Göz yorgunluğunu azaltan B2 vitamininin vücutta eksik olması kornea hastalıklarının oluşmasına da sebep olabiliyor.

#6
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Yoğurt, peynir, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllar tüketildiğinde B2 vitamini eksikliği giderilebiliyor. 8C vitamini göz sinirlerindeki hasarı önlüyor C vitamini göz sinirlerindeki hasarı önlüyor C vitamini ise göz sağlığının korunmasında ilk sırada yer alan vitaminlerden biri.

#7
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Işığın ve güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı gözleri koruyan C vitamini, genel olarak taze meyvelerde ve sebzelerde bulunuyor.

#8
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Diyabet hastaları için büyük öneme sahip olan C vitamini, şekerin damar ve sinirlerde yarattığı hasarı önlemeye yardımcı oluyor.

#9
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Düzenli olarak C vitamini alan şeker hastaları, gözleri diyabetin etkilerinden koruyabiliyor. 12E vitamini kronik göz rahatsızlıklarına çok iyi geliyor E vitamini kronik göz rahatsızlıklarına çok iyi geliyor Kronik göz rahatsızlığı bulunan hastaların mutlaka E vitamini alması gerekiyor.

#10
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Yağda eriyen güçlü antioksidanlar arasında bulunan E vitamini, ceviz, badem gibi kuru yemişlerde, zeytinyağı ve ayçiçek yağında, ayrıca kivi, muz ve mango gibi meyvelerde bulunuyor.

#11
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Retina dejenerasyonunu önlemeye yardımcı olan E vitamini, aynı zamanda gözleri dış etkenlerden de koruyor.

#12
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Kuvvetli antioksidanlar arasında olan E vitamini, gözlerdeki zararlı maddeleri dışarı atarak daha iyi bir görüş sağlıyor. 16Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri göz kuruluğunu azaltıyor Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri göz kuruluğunu azaltıyor Somon ve ton balığının yanı sıra ceviz ve keten tohumunda bulunan Omega-3 ve 6 yağ asitlerinin, retina gelişimi açısından oldukça faydalı olduğu biliniyor.

#13
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Makula dejenerasyonunun ilk evrelerine karşı gözleri koruyan bu yağ asitleri, göz kuruluğunu da azaltıyor.

#14
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Göz sinirlerinin gelişmesini sağlayan asitler, gözü nemlendirerek göz kuruluğu nedeniyle yaşanan problemlerin önüne geçiyor.

#15
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Çinko ve magnezyum hastalıkları önlüyor Çinko ve magnezyum hastalıkları önlüyor Omega-3 ve 6 yağ asitlerinin yanı sıra çinko ve magnezyum gibi mineraller de göz sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

#16
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Vitaminlerin vücut tarafından emilmesini sağlayan bu mineraller, uzun süreler boyunca devam eden glokom, katarakt, diyabetik retinopati ve göz alerjileri gibi problemlerin önlenmesinde de başrol oynuyor.

#17
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Antioksidan özelliğe sahip lutein ise göz sağlığında etkili olan zeaksantin ile gözün retina tabakasında yer alıyor.

#18
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Görme yeteneğini geliştiren bu iki molekül aynı zamanda gözleri göz hastalıklarına karşı korumada önemli rol oynuyor.

#19
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Ayrıca yaşa bağlı olarak gelişen makula dejenerasyonuna karşı etkili olmaları nedeniyle yeşil ile sarı-turuncu sebze ve meyveler üzerinden bu moleküllerin alınması gerekiyor.

#20
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

Göz sağlığı için vitamin takviyesi almak gerekiyor mu? Vücudumuzun besinler yoluyla düzenli vitamin alması, göz sağlığına büyük katkıda bulunuyor. Bağışıklığı güçlendirmek adına bilinçsizce kullanılan vitamin takviyeleri ise beden sağlığını olumsuz etkiliyor. Vücudun ihtiyacı olan vitamini doğru beslenmeyle almak ise uygulanabilecek en kolay yöntemlerden biri olarak belirtiliyor.

#21
Foto - Ömür boyu etkili reçete! Şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı bu besinlerde saklı

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