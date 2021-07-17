Ölüme yol açıyor! İşte kalbi yoran 9 önemli hata

Sıcak hava sağlıklı kişilerde kalp hastalıklarını başlatabileceği gibi, mevcut hastalıkları ise daha da şiddetlendirebiliyor. Öyle ki tansiyon problemlerinden ritim bozukluklarına, daha önemlisi kalp krizine neden olabiliyor! Yapılan araştırmalara göre; 25 dereceden sonraki her 5 derecelik sıcaklık artışı, kalp krizi riskini yüzde 5 oranında artıyor. Bu nedenle kalpte ciddi problemlerin gelişmemesi için aşırı sıcaklara karşı tedbirler almak yaşamsal öneme sahip. Ancak hemen hepimizin günlük yaşantımızda sıkça yaptığımız bazı hatalar var ki kalbimizi oldukça yoruyor ve bu hastalıkların gelişmesine veya var olan hastalıkların tetiklenmesine neden olabiliyor. Peki kalbimizi zorlayan bu hatalar neler? Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Dağdelen aşırı sıcaklarda kaçınmanız gereken 9 önemli hatayı anlattı; önemli önerilerde bulundu.