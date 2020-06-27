Ölümden dönen Alişan kaza hakkında her şeyi tek tek anlattı!

"Lastik parçalandığı için hakimiyeti kaybettim" Feci kazanın ardından ilk açıklamasında "Aracın aksı kırıldı galiba" diyen Alişan gerçek kaza nedenini henüz bilmediği belirterek "Ben kazanın aks kırılmasından kaynaklandığını söylemedim. Kazadan 15 dakika sonra arabanın halini görünce eşime 'aks kırılmış aşkım bak' dedim. Kazanın neden kaynaklandığını hala bilmiyoruz, dün ustalara sordum muhtemelen lastik parçalanmış. Ve arabanın hakimiyetini o yüzden kaybettim." Hızlı gittiği iddialarına cevap verdi Kazayı aracı hızlı kullandığı için yaptığı ileri sürülen Alişan, sözlerine şöyle devam etti: "Hız sınırına gelirsek. Evet hız sınırı 120 ve benim en son hatırladığım 140 km yazıyordu ibrede.150 km hız diye bir şey yazmıyordu raporda... Ayrıca fren izleri dediğiniz şey fren değil. Araba takla attıktan sonra ters bir şekilde sürüklendi izler muhtemelen o. Frene bastığımda zaten yapamadım ki. Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim. Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun 150 km hıza çıkmadım diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim..."