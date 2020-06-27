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Medya
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Ölümden dönen Alişan kaza hakkında her şeyi tek tek anlattı!

2020-06-27 14:54:36
Ölümden dönen Alişan kaza hakkında her şeyi tek tek anlattı!

Ailesiyle yolculuk yaparken trafik kazası geçiren Alişan, aracı hızlı kullandığı yönündeki iddiaları ve olayın detaylarını anlattı. Twitter'dan paylaşım yapan Alişan, kaza sonrası kendisini tiye alan kişilere de sitem etti.Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol, 2 yaşındaki bebekleri ve bakıcısıyla İzmir'e giderken trafik kazası geçirdi. Takla atıp 30 metre sürüklenen araçtan ufak tefek sıyrıklarla kurtulan Alişan, kaza hakkındaki iddialara Twitter hesabından cevap verdi.

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"Lastik parçalandığı için hakimiyeti kaybettim" Feci kazanın ardından ilk açıklamasında "Aracın aksı kırıldı galiba" diyen Alişan gerçek kaza nedenini henüz bilmediği belirterek "Ben kazanın aks kırılmasından kaynaklandığını söylemedim. Kazadan 15 dakika sonra arabanın halini görünce eşime 'aks kırılmış aşkım bak' dedim. Kazanın neden kaynaklandığını hala bilmiyoruz, dün ustalara sordum muhtemelen lastik parçalanmış. Ve arabanın hakimiyetini o yüzden kaybettim." Hızlı gittiği iddialarına cevap verdi Kazayı aracı hızlı kullandığı için yaptığı ileri sürülen Alişan, sözlerine şöyle devam etti: "Hız sınırına gelirsek. Evet hız sınırı 120 ve benim en son hatırladığım 140 km yazıyordu ibrede.150 km hız diye bir şey yazmıyordu raporda... Ayrıca fren izleri dediğiniz şey fren değil. Araba takla attıktan sonra ters bir şekilde sürüklendi izler muhtemelen o. Frene bastığımda zaten yapamadım ki. Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim. Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun 150 km hıza çıkmadım diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim..."

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Foto - Bu olayı dalga konusu yapmanız sizin insanlığınız

Bu olayı dalga konusu yapmanız sizin insanlığınız" Alişan, kaza sonrası aracının fotoğraflarını paylaşarak alay eden sosyal medya kullanıcılarına sitem ederek "Biz ölümden döndük ve şükrediyoruz halimize. Evet araç önemli evet araç sağlammış ama bunu bile dalga konusu yaparak twitler atmanızda sızın insanlığınız olsun. Araç ne olursa olsun senin canını verende alanda Allah'tır. O ne derse o olur!Çok şükür ki biz sağ salim çıktık" ifadelerini kullandı.

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"Alacağım dersleri aldım" Sözlerine kazadan çıkardığı derslerden bahsederek bitiren şarkıcı, "Ben alacağım dersleri bundan sonra ne yapmamam gerektiğini anladım ve beni arayan herkesi de uyarıyorum. Allah'ım düşmanıma bile yaşatmasın böyle bir şey. Herkesi kazadan, beladan, gözden korusun" dedi.

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