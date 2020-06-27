2020-06-27 14:54:36 Ölümden dönen Alişan kaza hakkında her şeyi tek tek anlattı!
Ailesiyle yolculuk yaparken trafik kazası geçiren Alişan, aracı hızlı kullandığı yönündeki iddiaları ve olayın detaylarını anlattı. Twitter'dan paylaşım yapan Alişan, kaza sonrası kendisini tiye alan kişilere de sitem etti.Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol, 2 yaşındaki bebekleri ve bakıcısıyla İzmir'e giderken trafik kazası geçirdi. Takla atıp 30 metre sürüklenen araçtan ufak tefek sıyrıklarla kurtulan Alişan, kaza hakkındaki iddialara Twitter hesabından cevap verdi.