Ölüm taşıyan sivrisinek cinsi: Aedes!

SEMPTOLARI: ATEŞ VE AĞRI Sağlık Bakanlığı’nın yayınına göre, Dang Humması’nın en belirgin semptomları: “Bir hafta kadar süren ateş, baş ağrısı, gözlerde ağrı, kas ağrısı, eklem ağrıları, döküntü, kanama.” Yayında bazı ülkelerde Dang Humması aşısının kullanıldığı belirtilirken şu bilgiler veriliyor: “Dang, chikungunya ve zika’yı yayan bu sivrisinekler gece - gündüz insanları ısırırlar. Sivrisinekler virüs bulaşmış bir kişiyi ısırdıklarında enfekte olurlar. Enfekte sivrisinekler daha sonra virüsü ısırıklarla diğer insanlara yayarlar. Dang Humması riski olan bir bölgede yaşayan veya bu bölgeye seyahat eden herkes enfeksiyon riski altındadır.”