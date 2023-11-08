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Sağlık
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Ölüm taşıyan sivrisinek cinsi: Aedes!

2023-11-08 07:26:04
Ölüm taşıyan sivrisinek cinsi: Aedes!

Dünya Sağlık Örgütü, küresel ısınma ile birlikte yayılma riski bulunan var ölümcül Dang Humması'nı taşıma potansiyeline sahip Aedes cinsi sivrisineklere karşı uyardı.

#1
Foto - Ölüm taşıyan sivrisinek cinsi: Aedes!

Dang Humması, “Aedes” cinsi sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılan viral bir hastalık. Amerika, Afrika, Orta Doğu, Asya ve Pasifik Adaları’nda Dang Humması salgınları yaşandığı, bu hastalıktan yılda ortalama 20 bin kişinin öldüğü belirtildi.

#2
Foto - Ölüm taşıyan sivrisinek cinsi: Aedes!

Ölüm oranının 100 hasta başına 1 olduğu bildirildi. Şimdiyse küresel ısınmayla birlikte bu sivrisineklerin Avrupa’da da yayılabileceği ve Dünya’daki istila alanını genişleterek küresel salgınlara neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

#3
Foto - Ölüm taşıyan sivrisinek cinsi: Aedes!

DSÖ YETKİLİLERİ UYARDI: DANG ATEŞİ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, “Dang Ateşi” olarak da bilinen hastalığın ABD’de de büyük bir tehdit haline gelebileceği konusunda uyardı. Bilim insanları, Meksika’daki enfekte sivrisineklerin daha da kuzeye ilerlemesiyle hastalığın ABD’de endemik hale gelebileceğini söyledi. Yetkililer, “Küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 10 yılda sivrisinek kaynaklı hastalıklar büyük bir tehdit oluşturacak. Bu nedenle tüm ülkelerin sivrisinek istilasına karşı hazırlık yapması gerekiyor” dedi.

#4
Foto - Ölüm taşıyan sivrisinek cinsi: Aedes!

TAHTAKURUSU İSTİLASI Fransa ve İngiltere’den sonra Güney Kore’de de ülke çapında endişe yaratan tahtakurusu istilasıyla mücadele ediliyor. Başkent Seul ile Busan ve Inchen şehirlerinde en az 17 tahtakurusu istilası ihbarı yapıldı. Hükümet, tahtakurularıyla mücadele için 383 bin dolar (10.9 milyon TL) kaynak ayırdı ve müdahale ekibi kurdu. Güney Koreliler tahtakurusu endişesiyle toplu taşıma araçlarından ve sinemalardan uzak duruyor.

#5
Foto - Ölüm taşıyan sivrisinek cinsi: Aedes!

SEMPTOLARI: ATEŞ VE AĞRI Sağlık Bakanlığı’nın yayınına göre, Dang Humması’nın en belirgin semptomları: “Bir hafta kadar süren ateş, baş ağrısı, gözlerde ağrı, kas ağrısı, eklem ağrıları, döküntü, kanama.” Yayında bazı ülkelerde Dang Humması aşısının kullanıldığı belirtilirken şu bilgiler veriliyor: “Dang, chikungunya ve zika’yı yayan bu sivrisinekler gece - gündüz insanları ısırırlar. Sivrisinekler virüs bulaşmış bir kişiyi ısırdıklarında enfekte olurlar. Enfekte sivrisinekler daha sonra virüsü ısırıklarla diğer insanlara yayarlar. Dang Humması riski olan bir bölgede yaşayan veya bu bölgeye seyahat eden herkes enfeksiyon riski altındadır.”

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